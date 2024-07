El plan de Victoria Federica tras declararse la "legítima heredera"

Victoria Federica sorprendía este martes, 9 de julio, poniéndose al frente de la última campaña publicitaria de la plataforma de streaming Max, para promocionar, en colaboración con la cadena de cafeterías Starbucks, el estreno de la segunda temporada de La casa del Dragón. Una precuela de Juego de tronos y la segunda serie de televisión basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego. «Si eres tan fan de La Casa del Dragón como Victoria Federica y te ves los episodios de madrugada según salen; seas #TeamGreen o #TeamBlack, necesitarás un Starbucks para seguir en la batalla», son las palabras con las que Max hizo público el anuncio en el que por primera vez vemos a la miembro de la familia del Rey Felipe VI haciendo una pequeña interpretación ante a las cámaras.

En el anuncio, Victoria Federica entra en un Starbucks captando todas las miradas de los allí presentes con su presencia. Con gafas de sol y un aire enigmático, la joven pide un Cold Brew grande al tiempo que comenta con la dependienta de la cafería, el último episodio de una serie: «¿Tú también viste el capítulo, no? Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño», dice. Unas palabras para las que la trabajadora del establecimiento le pregunta si es Team Black o Team Green. «Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga habrá señales», responde Victoria Federica mientras se coloca una gorra promocional que dice ‘la legítima heredera’, haciendo una clara referencia a la disputa por el trono en la serie. «Porque al final, en todas partes cuecen habas, ¿no?», añade antes de abandonar el local.

Sea como fuere, lo cierto es que la interpretación de Victoria Federica, por breve que sea, ha sido duramente criticada por los usuarios en las redes sociales. «Espero que la persona que dio el OK a incluir a Victoria Federica en esta campaña esté ya de patitas en la calle. Cero talento, cero carisma y mucha caradura», «Más intrusismo laboral y encima ¿Así? Anda que no habrá actrices válidas en España y con sangre en vez de horchata en las venas…», o «¡Qué vergüenza!», son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la plataforma de streaming. Uno para los que la joven protagonista se ha refugiado con una nueva escapada.

Victoria Federica pone rumbo a Murcia

Victoria Federica, haciendo caso omiso a los comentarios sobre sus primeros pinitos como actriz, ha puesto rumbo a Murcia para disfrutar de unos días de vacaciones. En concreto, la influencer se ha desplazado hasta Cartagena, donde se encuentra el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa -un resort de lujo de 5 estrellas-, a juzgar por las imágenes que ha compartido, en las últimas horas, a través de su perfil en Instagram, donde la joven reúne a cerca de trescientos mil seguidores.

En la localidad española asentada sobre un cordón litoral situado en el sureste de la península ibérica, Victoria Federia se ha dejado ver buceando posiblemente por Cabo de Palos un enclave privilegiado de la Región de Murcia, donde se ha podido ver a otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país a lo largo del tiempo, tales como David Bisbal; y disfrutando de un arroz con chuleta en La Cangreja. Un chiringuito en la playa del Galúa donde se sirven aperitivos, hamburguesas, platos de arroz y cócteles en una terraza o en tumbonas.

Victoria Federica ha viajado a Murcia en compañía de uno de sus compañeros de El Desafío, el programa de Antena 3 en el que veremos próximamente a la sobrina del rey Felipe VI, Juandi Alcázar. El hombre es Instructor de Buceo y Apnea Formación, y quien ayuda a los concursantes del espacio a aguantar lo máximo posible bajo del agua.