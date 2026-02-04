Pitingo anuncia su boda con Laura Escuredo cuatro meses después de su divorcio de Verónica Fernández

La vida personal de Pitingo atraviesa uno de los momentos más comentados y sorprendentes de su trayectoria. El cantante ha anunciado su boda con su actual pareja, Laura Escuredo, tan solo cuatro meses después de confirmar oficialmente su divorcio de Verónica Fernández, con quien mantuvo una relación de más de 33 años y formó una familia junto a su hijo Manuel. La noticia ha generado un gran impacto, no solo por la rapidez con la que ha dado este nuevo paso sentimental, sino también por la historia que une a la pareja.

Pitingo ha querido compartir su felicidad de forma pública a través de sus redes sociales, donde ha publicado una imagen muy significativa: las manos de ambos entrelazadas, con el anillo de compromiso como protagonista. Junto a la fotografía, el artista ha escrito un mensaje cargado de emoción y simbolismo: «Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. ¡Felices!». Unas palabras que reflejan la intensidad del momento que vive y que han sido recibidas con multitud de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Laura Escuredo, por su parte, también ha mostrado su ilusión en redes sociales. La community manager y apasionada del flamenco compartió una imagen del anillo de compromiso, posando sonriente y acompañando la instantánea con un rotundo «sí». Este gesto confirma públicamente que la pareja se encuentra en una etapa de plenitud y entusiasmo, dispuesta a iniciar una nueva vida en común.

La historia entre Pitingo y Laura no es reciente. Ambos se conocieron hace más de tres décadas y fueron el primer gran amor el uno del otro en su juventud. Con el paso del tiempo, sus caminos se separaron y el cantante inició una larga etapa junto a Verónica Fernández, con quien compartió más de tres décadas de vida. Sin embargo, años después y ya con sus respectivas historias personales cerradas, el destino volvió a cruzar a Pitingo y Laura, dando lugar a una relación que ha ido consolidándose con rapidez.

Cuando el artista confirmó su divorcio en octubre del año pasado, quiso hacerlo con un mensaje claro y respetuoso. Explicó que la separación se había producido mucho antes de hacerse pública y que no existieron terceras personas ni situaciones conflictivas, sino simplemente «el paso del tiempo, la vida y sus caminos». En ese mismo comunicado, dedicó palabras de cariño y gratitud a Verónica Fernández, destacando que siempre será la madre de su hijo y una figura fundamental en su vida. También subrayó el fuerte vínculo entre madre e hijo, algo que afirmó alegrarle profundamente.

En esta nueva etapa, Pitingo se muestra sereno y reflexivo. Ha contado que convive con Laura y que sus hijos comparten el día a día en un entorno basado en el respeto, el cuidado y la unión, un aspecto que considera especialmente importante y emotivo. Además, el cantante ha reconocido que todos estos cambios personales han influido en su forma de entender la música y de subirse al escenario, conectando sus canciones con emociones como el amor, la rabia o la superación.