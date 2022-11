A día de hoy, nadie duda de que Pilar Rubio se ha consolidado como toda una influencer. Gracias a sus apariciones televisivas y al contenido que genera en sus redes sociales, la esposa de Sergio Ramos se ha convertido en toda una it girl tanto fuera de nuestras fronteras. Algo que ha quedado completamente demostrado a raíz de su mudanza a París, que lejos de perjudicar a su carrera, la ha incentivado a la hora de favorecer a sus publicaciones en Instagram. Esto es lo que a ocurrido precisamente en la última ocasión, cuando la colaboradora de El Hormiguero ha vuelto a dejar claro su apoyo a su esposo al ser su perfecta compañera en los Globe Soccer Awards, premios en los que el ex jugador del Real Madrid salió airoso.

Fue durante la pasada noche cuando Dubái se vistió de gala para acoger a algunos de los futbolistas mejor valorados de la actualidad. Este era el caso de Sergio Ramos, que no dudó en viajar hasta los Emiratos Árabes Unidos junto a su esposa para disfrutar de una noche de ensueño en la que fue considerado “el mejor defensa de la historia”. Un galardón que el sevillano recibía con la mayor de las alegrías, aprovechando para después posar con el premio y junto a Pilar Rubio para poner el broche de oro a una jornada de ensueño en la que la colaboradora fue una de las grandes protagonistas. Y es que, teniendo en cuenta el calibre del evento, Pilar no quiso desaprovechar la oportunidad de hacer uso de sus mejores galas, las cuales no han pasado desapercibidas para sus casi 9 millones de seguidores.

Dada la importancia de la velada, Rubio confió en Zuhair Murad para enfundarse en un diseño asimétrico con el color magenta y las transparencias como principales protagonistas. El cuerpo del diseño en cuestión contaba con detalles joya en tonos oro y magentas, además de abalorios, pedrería y cristales por doquier, mientras que la falda está compuesta por una tela satinada y una imponente abertura lateral que deja ver, a la perfección, la kilométrica pierna de la presentadora al más puro estilo “diosa griega”.

Para poner el broche de oro a su atrevidísima elección, Pilar se ha decantado por unas sandalias doradas de tiras finas y altísimo tacón que han combinado perfectamente con el look final, al cual la protagonista en cuestión ha querido otorgar todo el protagonismo al alisar su melena y hacer una raya en medio que permitía visualizar un maquillaje de lo más natural.

Encantada con el resultado de la noche, Pilar Rubio ya ha llenado su cuenta de Instagram de publicaciones en las que se puede ver, desde todas las perspectivas, su imponente outfit para una de las citas más importantes en lo que al fútbol mundial se refiere. Y como no podía ser de otra manera, todas ellas han recibido un sinfín de comentarios y “me gustas” que convalidan el buen gusto estilístico de la de Torrejón.