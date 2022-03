‘Sálvame’ desvela el peso exacto de Belén Esteban

Tras unas semanas desaparecida, Belén Esteban ha vuelto a pisar el plató de Sálvame. Y tal y como ha dicho Carlota Corredera, la colaboradora ha regresado más delgada y los espectadores han sido cómplices de ello al ver cómo el vestido que llevaba le quedaba bastante holgado. Pero no ha finalizado todo ahí, sino que la protagonista ha accedido a subirse a una báscula y enseñar el resultado públicamente.

La que fuera ganadora de Gran Hermano Vip se ha llevado una gran sorpresa al comprobar que el coronavirus la había dejado con menos kilos, exactamente con 64,5, aunque ha insistido en rebajar unos gramos por la ropa. “¡Anda pues he adelgazo!”, ha exclamado sorprendida tras ver el resultado de la báscula. Según la protagonista, la última vez que se pesó, el marcador reflejaba 67,900 kilos, por lo que el virus habría sido el culpable de su bajada de peso. Y es que, como afirmaba al principio del programa, no lo ha pasado nada bien. “Hemos estado preocupados”, le ha confesado Carlota. Sin embargo, Esteban se ha recuperado totalmente y así lo ha hecho saber: “Gracias a Dios estoy muy bien. Gracias a las vacunas, que quede muy claro. Estoy contenta de volver a mi rutina, a mi vida normal. He echado de menos a todo el mundo”.

Después de 16 días encerrada y unos cuantos rumores sobre un posible embarazo, la protagonista del programa ha contado abiertamente que su ausencia se ha debido al virus: “Estaba muy afónica, pero yo pensaba que era del aire acondicionado, pensaba que tenía anginas. Tenía un viaje familiar, me hice una PCR y di positivo. Me preocupé porque soy de riesgo”. Siguiendo el hilo de la conversación, ha hecho especial mención a los profesionales sanitarios de nuestro país. «Quiero dar las gracias a la sanidad, a la gente de los consultorios primarios”, a lo que la presentadora ha contestado: “Hay que reforzarla y apoyarla siempre”.

Pero su recibimiento no ha sido como esperaba, pues al pisar el plató, la de Paracuellos se ha encontrado con un Kiko Hernández que trinaba. “Yo estoy muy enfadado contigo”, ha comenzado diciendo. El colaborador de Sálvame no ha llegado a entender por qué su amiga y compañera no le ha contado que estaba con covid. “Entiendo que estéis enfadados. No quería preocuparos. No podíais hacer nada. Yo desde aquí os pido perdón”, se ha disculpado la protagonista. Además, su llegada ha coincidido con la salida de Paz Padilla, que era despedida de Mediaset unos días atrás. La exclusiva, contada por Lecturas, explicaba que el motivo de tan drástica decisión había sido el absentismo laboral: “Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”. En relación a este tema, Esteban ha querido dejar claro: “Yo no deseo nada malo a nadie. Solo deseo que todo el mundo sea muy feliz, que tengan mucho amor y que les vaya muy bien en la vida”.