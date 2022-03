Belén Esteban ha vuelto a la televisión. La colaboradora ha estado cerca de un mes ausente y alejada del foco mediático. Este jueves ha reaparecido y ha explicado con pelos y señales el verdadero motivo por el que no ha podido acudir a su puesto de trabajo en Sálvame. “He tenido que ver y escuchar de todo. Me fui a hacer cosas de mi empresa. Estuve en Dubai con ‘Sabores de la Esteban’ y cuando vine no me encontraba muy bien. He estado mala, cogí el Covid”, ha explicado la tertuliana. Palabras que han dejado a muchos sorprendidos porque no sabían que Belén había estado pasando la enfermedad en silencio.

“Lo he pasado mal, me encontraba fatal», ha indicado sobre cómo estuvo cuando tuvo coronavirus. La de Paracuellos ha estado muy concienciada durante toda la pandemia ante la posibilidad de enfermarse, ya que padece diabetes tipo 1, la más agresiva. De manera que, Belén Esteban forma parte de aquellas personas de riesgo.

La contertuliana ha aclarado también que no ha estado ingresada en el hospital, pero que sí ha estado muy controlada por los médicos. “Al tener mi problema de azúcar todo se complica un poquito más. Lo he pasado en casa, pero he estado muchos días dando positivo. Lo podía contagiar muy fácilmente”, ha indicado.

Esteban siempre ha estado muy concienciada con lo relacionado a las vacunas y ha alzado la voz en más de una ocasión. “Estoy muy bien gracias a las vacunas. Estoy contenta de haberlo pasado ya y volver a mi rutina”, ha explicado con una gran sonrisa.

Nunca pensó que tenía Covid, de hecho, Belén Esteban ha confesado que pensaba que estaba “mala de la garganta” a consecuencia de los cambios de temperatura de Emiratos Árabes, lugar en el que se encontraba. “Sufro mucho de la garganta y me pongo mala en seguida. Fui a hacerme una PCR porque tenía un viaje familiar con mi familia y di positivo. Parte de mi familia se fue y mi marido se quedó conmigo… Tengo que decir que mi marido ha estado conmigo todo el tiempo… Tiene el cielo ganado. Quiero dar gracias a las personas que trabajan en la sanidad primaria, en los consultorios”, ha dado a conocer.

Como era de esperar, en esta esperada vuelta al trabajo, la empresaria también ha querido pronunciarse sobre la polémica con Paz Padilla y su despido del programa, ya que se produjo después de un encontronazo con ella. “Quiero que quede claro que lo de Paz no ha sido por culpa mía”, ha dicho tajantemente.

También ha visto las imágenes en las que aparece María José Campanario y Jesulín de Ubrique de la clínica en la que están llevando el embarazo de la odontóloga. «Yo es que ellos tienen su familia y que van a ser papás y yo es que tengo a mi marido y a mi niña y yo me alegro. Si la gente me quiere creer bien, yo no puedo hacer nada. Lo digo de corazón. Espero que María José después de lo que hayamos tenido… porque sé que tiene una enfermedad, pero yo la verdad que la veo muy bien y espero que ojalá va a ser así la vaya bien en su embarazo sea un niño o una niña», ha terminado diciendo.