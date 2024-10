El perfume de Georgina Rodríguez que todas quieren: lujo por 36 euros

Georgina Rodríguez está imparable. Tras el éxito arrollador de las dos primeras temporadas de su reality, Soy Georgina, Netflix no dudó en apostar por una tercera temporada, que ya ha visto la luz y está causando sensación. El documental nos permite adentrarnos en la vida privada de la modelo y empresaria, así como en su día a día junto a su pareja, Cristiano Ronaldo, y sus hijos. En esta nueva entrega, se explora la vida de Georgina en Arabia Saudí, país al que se ha mudado recientemente. Este estreno, que ha sido uno de los más esperados del mes de septiembre, no solo ha arrasado en la plataforma de streaming, sino que ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales, donde no se habla de otra cosa.

Sin embargo, su éxito no se limita al ámbito televisivo. La novia de Cristiano también ha incursionado en el mundo de la perfumería y lo ha hecho por todo lo alto, lanzando una fragancia que ha dejado a todos sorprendidos y no solo por su exquisito aroma, sino también por su accesible precio. Georgina es ahora la imagen de una reconocida firma árabe de perfumes y ha aprovechado esta colaboración para crear su propia fragancia, llamada Sense. Además, no solo destaca por su bajo coste, sino por su presentación. El frasco es una verdadera joya, algo que está marcando tendencia en el mundo de la perfumería, donde cada vez más consumidores buscan productos que no solo huelan bien, sino que también añadan un toque decorativo y sofisticado a sus espacios.

Así promociona Georgina Rodríguez, promociona su perfume en redes sociales.

La fragancia viene junto a un bolso rosa con un delicado pañuelo atado en el asa, aportando un aire de elegancia y sofisticación que hace que este producto sea perfecto tanto para el día como para la noche. Además, incluye una clásica polvera. El pack, disponible en la web de Laverne por 152.17 SAR, equivalente a 36,25 euros, puede adquirirse desde España, aunque es importante tener en cuenta que los gastos de envío se sumarán al precio final.

Así es el packaging de Sense, el perfume de Georgina Rodríguez. (Redes Sociales)

La fragancia en sí es un reflejo de la esencia exótica y refinada que caracteriza a los perfumes árabes. Con un aroma intenso, combina notas florales y dulces con un toque tropical, creando una mezcla equilibrada que evoca sensaciones de lujo y feminidad. Entre sus ingredientes destacan el jazmín, el lirio, el cachemir y la flor de azahar, todos ellos cuidadosamente elegidos para ofrecer una experiencia olfativa única. Según ha explicado la propia Georgina, para crear esta fragancia se inspiró en las bailarinas de ballet, una disciplina que siempre ha sido una de sus grandes pasiones.

Disponible en la web de Laverne. (Foto: Redes Sociales)

La firma Laverne, en sus redes sociales, ha definido Sense como “sentido y feminidad en una botella”, subrayando el mensaje que la fragancia transmite a quienes la usan. Este nuevo perfume no solo es una joya para los sentidos, sino que también refleja la personalidad de Georgina: sofisticada, delicada y poderosa. Sin duda, este lanzamiento marca un nuevo hito en la carrera de la empresaria, consolidándola no solo como una estrella del mundo del entretenimiento, sino también como un referente en el sector de la moda y la belleza.