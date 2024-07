Todo lo que tienes que saber de Kamala Harris, la sucesora de Joe Biden

Después de semanas de presiones internas y externas y de especulaciones sobre el estado de salud del actual presidente de Estados Unidos y su capacidad para poder asumir un nuevo mandato de cara a las próximas elecciones, este domingo, 21 de julio, Joe Biden emitía un comunicado en el que confirmaba que no se presentará a la reelección, al tiempo que mostraba todo su apoyo a su vicepresidenta, Kamala Harris, como rostro visible y posible candidata del Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones generales, aunque esto no significa que ella vaya a ser quien finalmente se enfrente a Donald Trump en las urnas.

¿Quién es Kamala Harris?

Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, Kamala Harris es hija de un profesor de economía jamaicano, Donald Harris, y una médica de origen indio que centró parte de su carrera a la investigación en cáncer, Shyamala Gopalan. Harris recibió una educación multicultural, que ha contribuido de manera importante en su vida. Además, desde muy joven, Kamala mostró su compromiso con la justicia, especialmente, gracias a su madre, con la que pasó gran parte de su infancia tras el divorcio de sus padres. Con ella y con su hermana se fue a vivir a Canadá, donde su madre trabajó como profesora en la Universidad McGill.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024