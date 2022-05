Pepe Navarro cuenta la verdad sobre la supuesta venta de su casa en Ibiza

Pepe Navarro es uno de los personajes mediáticos más polémicos del panorama nacional. Su supuesta paternidad del hijo de Ivonne Reyes se ha convertido en uno de los temas más destacados del país en los últimos tiempos, razón por la que el presentador se ha situado en el ojo del huracán, estudiándose todos y cada uno de sus movimientos con un énfasis especial.

En la última ocasión, el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi era señalado por la supuesta venta de su mansión en Ibiza por 7,5 millones de euros, desprendiéndose así de un inmueble que ya llevaba varios años en venta. Así lo contaron algunos medios de comunicación, aunque durante esta misma mañana ha llegado a la redacción de LOOK una información que desmiente ese dato y niega rotundamente que el ex de Lorena Aznar haya llegado a traspasar su domicilio en la isla mediterránea. De esta manera, nos hemos puesto en contacto con el protagonista en cuestión para verificar si estábamos en lo cierto, o si por el contrario, eran reales los rumores que apuntaban a la venta de la casa en el archipiélago balear.

Confirmando de alguna u otra manera la noticia de este portal, Pepe ha contestado a los mensajes enviando un enlace en el que el Diario de Ibiza era el encargado de desvelar que el de Palma del Río aún seguía contando en sus arcas con su idílica mansión, pese a que hubiera pasado desapercibido este giro de 180 grados en los acontecimientos. De hecho, fue el propio entorno de Navarro el que desmintió “rotundamente” estos datos, asegurando que sigue residiendo en el inmueble como de costumbre, y más aún cuando los meses estivales están a punto de comenzar y las altas temperaturas ya azotan con fuerza algunos puntos del país. Por si fuera poco, los allegados al presentador también han confesado que no es cierto que la casa esté en venta desde hace diez años por casi diez millones de euros, aunque teniendo en cuenta la localización de ésta y sus instalaciones, su precio al público podría rondar en torno a esa cifra.

Este paradisíaco domicilio del cordobés está ubicado nada más y nada menos que a 200 metros de altura sobre el nivel del mar, contando hasta con vistas a la isla de Formentera, la más pequeña de las Baleares. La mansión de Pepe está construida en una parcela de 30 hectáreas, teniendo 512 metros cuadrados y una piscina de 55 metros, dato ideal sobre todo para los meses de verano, que es cuando realmente más visitas tiene tanto la isla como el archipiélago en general.

No obstante, este no es el único inmueble del que Pepe Navarro habría pensado en deshacerse en algún u otro momento. Su divorcio con su ex ha estado durante muchos años en entredicho por el piso en común que ambos comparten como principal detonante. Y es que, la profesora llegó incluso a paralizar la separación con el presentador al no llegar a un acuerdo con él y considerar que la única intención del que fuera su marido era la de desalojarla del domicilio conyugal.