Pepe Navarro ha vuelto a situarse en el ojo del huracán. Era el pasado viernes 25 de marzo cuando Ivonne Reyes se sentaba en el Deluxe para hablar largo y tendido sobre el tema de la paternidad de su hijo, haciendo que días más tarde hiciera lo mismo Vanessa Martín. Pero lejos de quedarse callado, el presentador aprovechó la presencia de la venezolana en el plató de Viva la vida el pasado día 17 para irrumpir telefónicamente en vivo y directo y arremeter contra ambas.

Tales fueron las declaraciones del maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi, que al director de la programa no le quedó más remedio que ordenar que cortaran la llamada. Algo que fue duramente criticado por Pedro Ruiz, que no dudó en opinar sobre lo sucedido a través de Twitter: “Pepe Navarro asimiló que no hay solución para acabar con la inmundicia… Salvo hablar honda y exclusivamente de sus patrocinadores. Llamó a Viva la vida y pidió que dedicaran investigación para hablar de capos de la cadena y productores. Le cortaron. ¡Libertad pura!”, escribía sin reparos, desatando así un vendaval de mensajes de partidarios y detractores a partes iguales.

Firme en sus convicciones, Pedro ha reaparecido en los Premios Talento de la Academia de Televisión. Una cita de lo más especial en la que el presentador tuvo oportunidad de otorgar un premio a uno de sus amigos: “Yo no tengo premios de ninguna naturaleza, porque nunca los he aceptado. Pero he venido a entregarle un premio a un amigo, al que conocí cuando teníamos 18 años”, explicaba. No obstante, los reporteros allí presentes no tardaron en interesarse por la importancia de sus declaraciones en redes sociales, a las que él mismo quiso quitar importancia: “Decidí escribir cosas, dejarlas en el aire, como los pajaritos dejan las migas, pero no consumir energía. Yo lo único que hago son publicar opiniones, puntos de vista. Publico en las redes, pero no duermo en ellas, no me baño en ellas, no me alimento en ellas”, sentenciaba.

Con respecto al encontronazo que Pepe Navarro protagonizó en el programa de los fines de semana de Telecinco, el catalán tiene una postura clara: “Yo tengo una opinión muy clara al respecto. Como sabes bien, jamás he hablado de mi vida privada. No lo hago porque me parece primero un rasgo de mi personalidad y luego me parece un síntoma de educación. Cuando se habla tanto de los demás, porque es negocio, yo siempre lo digo con firmeza y educación, pero con firmeza”, apuntaba. Pero sus declaraciones no quedaron ahí, y quiso lanzar un dardo directo hacia la cadena en cuestión: “Yo quiero saber la vida de los directivos, de los presidentes, de los dueños de las productoras… Porque igual que ellos se interesan por los antecedentes penales de los demás, los demás tenemos derecho a saber sus antecedentes penales, sus ligues, sus parloteos, sus camoteos, sus errores, sus aciertos, su vida y su honradez. No puede ser que unos hablen de otros y otros no puedan hablar de unos. Estamos en una dictadura, y la televisión es una de ellas también”, zanjaba, abriendo así una guerra en la que deja entrever que tiene una posición favorable hacia su compañero de profesión.