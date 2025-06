La reciente comparecencia de Pedro Sánchez, convocada tras el estallido del caso que implica al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha terminado dejando más dudas que certezas. Lo que debía ser un acto de transparencia y liderazgo ante una crisis de corrupción en el seno del partido, se transformó en un ejercicio de sobreactuación comunicativa. Expertos en imagen política coinciden: el presidente cayó en lo que se ha bautizado como «efecto Pantocrátor», una fórmula de dominio comunicativo que resulta artificiosa y acaba volviéndose en contra.

Detrás del discurso de Sánchez, cuya puesta en escena fue tan medida como rígida, subyacen siete grandes errores de estrategia política y comunicativa que, según analistas, pueden comprometer seriamente su credibilidad y su conexión emocional con la ciudadanía. La comparecencia, más que un ejercicio de rendición de cuentas, fue interpretada como un intento de reafirmación de poder a través de una narrativa sobreactuada y ensayada al detalle, con la que el presidente buscó proyectar fortaleza, victimismo y control absoluto del relato. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario: desconfianza, escepticismo y un creciente desgaste político. Una de las voces más críticas ha sido la de la experta en imagen política y doctora en Comunicación Imelda Rodríguez, quien ha analizado en profundidad esta intervención.