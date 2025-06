El caso Aldama, también conocido como caso Koldo o Ábalos, es una de las tramas de corrupción más polémicas del PSOE en la historia de la democracia española. Uno de los nombres implicados en esta trama, no por su participación, si no por su cargo de juez, es Santiago Pedraz, el encargado del seguimiento del sumario. Precisamente, el magistrado de la Audiencia Nacional fue el que ordenó a la UCO el pasado mes de marzo que investigara si Aldama ocultaba pisos de lujo en Madrid, además de haber rechazado solo dos meses antes encarcelar a Aldama tal y como pidió el partido que lidera Pedro Sánchez. Sin embargo, el nombre de Santiago Pedraz no es un nombre nuevo ante los medios. En agosto del 2022, el experto en leyes fue portada de la revista ¡Hola! por su compromiso con Esther Doña, la última mujer de Carlos Falcó. Una noticia que el juez desmintió horas después tras asegurar que ya no eran pareja.

La tormentosa relación de Santiago Pedraz y Esther Doña

A mediados del 2021, -un año después de la muerte del marques de Griñón, cuyo titulo nobiliario ha heredado su hija Tamara Falcó-, Esther Doña, la última pareja de Carlos Falcó, presentó a su nueva pareja: Santiago Pedraz, un hombre muy reconocido por su labor en la Justicia de España. Sin embargo, Pedraz rápidamente pasó a ser noticia por su relación sentimental con Doña. Desde el primer momento, la ya ex pareja no escondió su idilio y se mostraron como dos adolescentes ante las cámaras.

Esther Doña y Santiago Pedraz en Sevilla / Gtres

Fue por ello que no extrañó que solo un año después el juez de la Audiencia Nacional y la viuda de Carlos Falcó se comprometieran. A través de una exclusiva en la revista ¡Hola!, la pareja anunció la feliz noticia de su paso por el altar con un amplio reportaje de fotografías en las que se mostraron de lo más enamorados. Nada hacia presagiar que, el mismo día de la publicación, Pedraz negara la mayor sobre su compromiso. Es más, dejó claro que su relación había llegado a su fin y que no entendía el motivo por el que Esther no había llamado a la publicación para desmentirlo y que de esta manera no saliera su entrevista conjunta.

La revista Hola lleva en su portada como tema principal a Esther Doña y Santiago Pedraz / Hola

El reportaje tuvo lugar concretamente en Menorca el 24 de julio y un mes después, coincidiendo con su aniversario, la revista decidió sacarlo en portada con una entrevista de ambos. Según contó ¡Hola! entonces, solo dos días antes de que saliera publicada, Esther se mostró de lo más contenta y feliz por que por fin saliera su compromiso a la luz sin comunicarle a la revista que ya no eran pareja.

Fue precisamente el magistrado el que se puso en contacto con la publicación para confirmarles que habían emprendido caminos por separado y que fue él mismo el que el 12 de agosto (diez días antes de que saliera publicado en los quioscos su paso por el altar) decidió poner fin a su historia de amor. De hecho, la revista quiso matizar que el juez no cobró por ello, ni por la primera portada ni por la segunda y que su único fin era acompañar a su entonces novia.

Su vida actual con Elena Hormigos

Santiago Pedraz y Elena Hormigos en Madrid. (Foto: Look)

Poco tiempo después de que pusiera fin a su relación con Esther Doña, el juez volvió a ser protagonista de la actualidad social tras salir a la luz su idilio con Elena Hormigos, con la que fue padre por cuarta vez. En noviembre del 2023, el magistrado de la Audiencia Nacional y su pareja dieron la bienvenida al mundo a su primer vástago en común.

Aunque desde que saliera a la luz su romance han sido muy discretos a la hora de hablar sobre su vida privada, hace tan solo unas semanas que reaparecieron públicamente y hablaron de su descendiente en común, del que dijeron que «era muy simpático» y cuyo parecido físico era una mezcla del juez y de su mujer.