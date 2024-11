Paz Vega desvela su curioso encuentro con la Reina Letizia en IKEA

No es extraño que, cuando no está cumpliendo con sus compromisos oficiales, doña Letizia aproveche para salir y hacer recados como cualquier persona normal. La Reina suele quedar de manera recurrente con sus amigas y disfruta de planes privados con ellas -a veces los fotógrafos la pillan en restaurantes de la capital en estas salidas-, pero también acude a tiendas y comercios en compañía de su estilista Eva Fernández o en solitario. Asimismo, los planes culturales son parte de su agenda privada.

La mayoría de las veces no se tiene constancia de estas salidas, en las que la esposa del Rey Felipe intenta pasar lo más desapercibida posible. Sin embargo, hay ocasiones en las que se la reconoce y que se filtran los detalles de sus escapadas.

Esto es lo que ha ocurrido con una salida que la Reina Letizia hizo a una conocida tienda de muebles y productos de decoración en la que coincidió con la actriz Paz Vega. La intérprete ha contado que se encontró con la esposa del monarca y que se comportó como una clienta más, intentando pasar desapercibida.

La Reina Letizia en la Feria del Libro. (Foto: Gtres).

Ha sido en unas declaraciones al podcast de Ana Brito y Xuso Jones donde Paz Vega ha desvelado los detalles de su encuentro con doña Letizia. Tal como ha explicado, la Reina estaba esperando en la cola para pagar su compra cuando ella la vio: «Fue increíble, estábamos Orson y yo en la cola de IKEA para pagar, y de repente miro delante y digo… Pero ésa es… ¡Ésa es doña Letizia!», ha contado.

Paz Vega ha comentado que, más allá de esto, la propia Reina Letizia la reconoció y no dudó en saludarla, lo que la dejó un poco bloqueada: «¡Hombre, Paz!, dijo la madre de la princesa Leonor. «Yo no me lo podía creer. La cosa es encontrarte allí a Su Majestad, comprando en IKEA. Me pareció maravilloso, un momento… Y en la fila para pagar. Me pareció increíble», ha dicho. Una divertida anécdota que ha sorprendido a los presentadores. «¡Es que hasta la reina compra en IKEA!», ha sentenciado Ana Brito.

Paz Vega con su marido Orson. (Foto: Gtres).

La actriz ha dicho que, a pesar de que doña Letizia se comportó de una manera muy natural y de que intentó pasar desapercibida, la Reina no iba sola, sino que estaba acompañada de un equipo de seguridad, como es lógico. «Venía con su seguridad, pero la seguridad muy discreta, y ella en la fila, pagando», ha dicho Paz Vega, que ha destacado que le pareció muy bonito verla allí, de una manera tan normal, como si nada. De hecho, prácticamente nadie se dio cuenta de su presencia.

Los Reyes Felipe y Letizia, en un paseo en Madrid. (Foto: Gtres).

Los planes privados de la Reina

Aunque ahora Paz Vega ha revelado que doña Letizia también compra en IKEA, lo cierto es que la esposa del monarca suele aprovechar siempre que puede para disfrutar de salidas privadas. Es habitual verla en la Feria del Libro, más allá de la inauguración oficial, o en una conocida feria de alimentación ecológica en Madrid. Además, también disfruta de salidas en pareja con el Rey, sobre todo, al cine y a cenar.