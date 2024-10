Después del éxito que supuso su debut como directora en el Festival de Cine de Valladolid, Paz Vega ha dado un nuevo importante paso en su andadura ejerciendo este rol cineasta. La actriz ha estrenado el 21 de octubre en Madrid Rita. Se trata de un film que también ha escrito e interpretado y que narra un complicado cuento sobre una niña sevillana que en los años 80, sueña con construir una casa junto a su madre para así estar a salvo de la violencia machista que hay en su hogar.

Alrededor de las 19:30 horas, la intérprete llegó al Cine Doré, ubicado en la calle Santa Isabel de la capital, acompañada de su marido Orson Salazar, y sus tres hijos, Orson Jr., Ava y Lenon.

Paz Vega debuta como directora. (Foto: Gtres)

Después de posar en el photocall habilitado, Paz Vega atendió a los medios allí presentes para hablar de este reto profesional que afronta con la mayor de las ilusiones. «La idea de dirigir siempre me ha rondado la cabeza, era como un sueño desde que empecé en esto», indicó en un primer momento. «Era algo que veía muy lejos, pero después de tanto tiempo trabajando delante de la cámara sentía que ya podía hacerlo y encontré la historia que quería contar», añadió. «Es una consecuencia lógica de llevar muchos años a las órdenes de otros», prosiguió al mismo tiempo que confesó que le daba mucho respeto este proyecto. «Voy a seguir delante de la cámara porque soy actriz y me hace feliz, pero ahora mismo me llena y me ilusiona poder contar historias», aclaró también. Además, reveló que ya tiene otro guion entre manos.

Para la especial cita, Paz Vega, que también es una amante de la moda y las últimas tendencias, se decantó por un traje de dos piezas de estilo oversize formado por una chaqueta estructurada en color gris a juego con los pantalones.

Roberto Álamo

No quiso perderse el evento uno de los actores más reconocidos del cine patrio y que también forma parte de la película dirigida por Paz Vega. Durante su aparición, Roberto Álamo habló con mucho cariño de su compañera de profesión. «Conocía a Paz Vega como ser humano y es una persona increíble, llena de humanidad», expresó.

Roberto Álamo en el photocall de ‘Rita’. (Foto: Gtres)

«Paz tiene la capacidad de dirigiendo de humanizarse más, cuidad al equipo, es una delicia», añadió. Además, también dejó claro lo cómodo que se ha sentido trabajando con Paz. «Cualquier actor querría ser dirigido por Paz Vega», explicó.

Carlos Bardem

Por otro lado, Carlos Bardem acudió junto a su pareja Cecilia Guessa. Además de mostrar todo su apoyo a Paz Vega también desvelaron cómo es su proyecto más personal y es que, Cecilia dirigirá a Carlos en su próximo trabajo.

Carlos Bardem y Cecilia Guessa posando. (Foto: Gtres)

Sobre Paz como directora, Carlos Bardem se deshizo en halagos hacia ella. «Es una mujer que sabe mucho de cine. Estoy seguro de que ha hecho una película fantástica», comentó.

Hiba Abouk

Hiba Abouk también ha formado parte de la lista de rostros conocidos que mostraron su apoyo a Paz Vega. La también concursante de MasterChef Celebrity se decantó por una camiseta blanca entallada, una blazer de hombreras marcadas y un pantalón vaquero.

Hiba Abouk en la premiere de ‘Rita’. (Foto: Gtres)

A sus pies unas sandalias en un tono beige con detalles trenzados. Y, en cuanto al pelo, lució su media melena con la raya a un lado y unas ondas de lo más naturales. También acudieron celebridades de la talla de Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Boris Izaguirre, Samantha Vállejo-Nágera, entre otros.