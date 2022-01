Nueva polémica en Sálvame. Fue durante la tarde del jueves cuando tuvo lugar el esperadísimo cara a cara entre Paz Padilla y Belén Esteban. Un encuentro que vino dado después de que la más conocida como “princesa del pueblo” arremetiera contra su compañera de programa después de que ésta misma dijera a través de un directo de Instagram que las vacunas no servían para afrontar la nueva variante ómicron.

Aunque en un primer momento parecía que la conversación entre presentadora y colaboradora era de lo más pacífica, lo cierto es que con el paso de los minutos se fue avivando hasta tal punto de evidenciarse que las opiniones de ambas no llegarían a buen puerto. A priori la de Paracuellos aseguró no tener “ninguna intención de tener una guerra”, aunque el vídeo y las actitudes de Paz no fueron las adecuadas a su parecer: “Cuando pasó lo del vídeo, yo puse educadamente que había cosas innecesarias. Me llamaste y no te lo cogí porque no me apetecía hablar de eso. Lo que he dicho lo sigo pensando”, confesaba. Por su parte, la gaditana intentó justificar sus palabras en todo momento para que se entendiera hasta dónde había querido llegar durante su conversación con Anne Igartiburu y María del Monte: “Yo dije que no servía para nada en el sentido de que puedes infectarte por la variante nueva. No me sabía bien el nombre, entre que soy disléxica y un despiste…”. Pero por si fuera poco, sus excusas no quedaron ahí e hizo hincapié en la existencia de haters y del famoso clickbait en muchos medios de comunicación: “Lo que impera es el clickbait. No doy importancia a lo que sucede en las redes, lo importante es crear la noticia. Estamos expuestos a que haya bulos”, reflexionaba al ejemplificar una supuesta noticia en la que se pone en duda la continuidad del matrimonio entre Carlota Corredera y su marido, algo que ha asegurado que no es cierto pero que se ha estado comentando en redes sociales durante los últimos días.

Pese a que este detalle ha pasado desapercibido para el resto del equipo de Sálvame, no lo ha hecho para Belén Esteban, que ha querido recalcar que no es conocedora del bulo mencionado por Paz en el que pone en jaque la relación de Carlota: “No me creo lo que está diciendo y como no quiero tener una guerra prefiero sentarme a trabajar. Creo que has metido la pata y no sabes cómo callar, perdona que sea sincera, igual me equivoco. Eso que has dicho de Carlota no sé a qué ha venido”, añadía, caldeando aún más el ambiente y provocando que la de Cádiz se pusiera cada vez más nerviosa hasta llegar al punto de abandonar el plató apresuradamente. Pero, ¿qué hay de cierto en ese “bulo” sobre la gallega? Aunque aún no se ha confirmado ni desmentido nada, la relación entre Corredera y su marido parecía ir viento y popa como de costumbre, más aún tras haber protagonizado un viaje familiar a Laponia hace tan solo unas semanas.