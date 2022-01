Belén Esteban vuelve a la carga contra Paz Padilla por las vacunas: «Es una irresponsable»

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por ser una mujer que dice lo que piensa. No se va a quedar callada ante nada ni ante nadie. Si está en desacuerdo con una persona, poco o nada importa que tenga buena relación con ella, se lo va a decir. Es lo que ha sucedido con Paz Padilla. El debate de las vacunas ha dividido a las dos amigas con posturas contrapuestas. Si la princesa del pueblo ya cargó contra ella el pasado mes de diciembre, ahora ha vuelto a la carga.

Aprovechando el flamante estreno de la sección de Terelu Campos en Sálvame (Lemon Tea), el programa ha querido contar con el testimonio de Belén dentro de un espacio que irónicamente han llamado Vacuna matata, haciendo el juego de palabras con la frase del Rey León. La Esteban está con este asunto al ser una persona de riesgo y al tener un marido que trabaja en primera línea de combate contra el virus.

La colaboradora reivindica la importancia de vacunarse y se basa en su entorno, puesto que conoce «allegados se han contagiado del covid y gracias a las vacunas lo han pasado como una gripe». Belén Esteban se muestra muy contundente en su discurso: «Que Paz Padilla diga eso me parece de una persona irresponsable por el tirón que tiene en televisión y por el número de seguidores que tiene en redes sociales. Por aprender, se tiene que aprender cómo se llaman las variantes», comentó después de que la gaditana se refiriera a ómicron como onítron.

La crisis entre ellas parece ser bastante evidente porque Belén ha destapado que Paz Padilla no quiere cogerle el teléfono. Por último, ha rematado a la presentadora al asegurar que «me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia. (…) Creo que está mal informada».

El origen de la polémica se remonta a finales de 2021, cuando la gaditana protagonizó una charla virtual junto a Anne Igartiburu y María del Monte. Ahí se trató el tema del estallido de la sexta ola de Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luham, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la oritrón. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta».

La primera reacción de Belén Esteban fue desaprobar su comentario pero con mucha sutileza: «Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar». No cabe duda de que ahora ha sido mucho más visceral en su discurso. Ambas tienen por delante una tarea de reconciliación.