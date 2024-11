Paz Padilla ha sido uno de los numerosos rostros conocidos que se desplazaron a Valencia para ayudar en una de las zonas más afectadas por la DANA. La humorista se unió a la ONG World Central Kitchen, capitaneada por los chefs José Andrés y Pepa Muñoz, para repartir comida a los damnificados por la terrible catástrofe natural que ya ha dejado más de 200 fallecidos. Experiencia solidaria que ha vivido junto a su hija Anna Ferrer y otras caras conocidas como Aitana Ocaña o Rosalía.

Sin embargo, su estancia en la zona cero ha sufrido un inesperado cambio de planes, motivo por el que ha tenido que regresar a su hogar, Madrid. Ha sido ella misma quien a través de su cuenta de Instagram ha revelado el por qué de su rápido regreso a la capital.

Paz Padilla en Valencia con José Andrés. (Foto: Gtres)

«Regreso a casa porque no estoy bien del estómago. Me advirtieron que suele pasar en zonas catastróficas. Poneros mascarillas, guantes, lavaros las manos constantemente. No os toquéis las mucosas con el barro. Cuidado con el agua y la comida», ha advertido en un mensaje antes de hablar al objetivo de la cámara vía stories. «¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, quiero deciros que ya estoy en Madrid. He estado en Valencia todo el tiempo que he podido. He regresado a casa porque no estoy bien del estómago. Estoy con un trastorno gastrointestinal», ha indicado.

Paz Padilla habla desde su hogar. (Foto: Redes sociales)

«Deciros que estoy bien. Me he hecho un cultivo porque quiero saber qué es lo que me ha pasado, pero sobre todo, quiero advertiros a todos los que estáis allí, tanto a los que estáis viviendo entre el fango y a los que estáis de voluntarios. Poneros los guantes y mascarillas. Es importantísima la prevención en estos casos», ha añadido. «También, acudid al médico ante el primer síntoma de vómito o diarrea porque no sabemos qué tipo de bacterias son las que hay», ha proseguido al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento para que se tenga precaución con los niños, personas mayores y personas inmunodeprimidas. «Cuidaos muchísimo», ha explicado.

Paz Padilla en Valencia. (Foto: Gtres)

Asimismo, Paz Padilla ha indicado que ha regresado a su casa para poder recuperarse y estar fuerte, pero que regresará de nuevo a la Comunidad Valenciana porque allí «queda trabajo para largo». «Por desgracia, la ayuda que se ha tenido ha sido sólo de voluntarios. Quiero dar las gracias a los miles de voluntarios que se han pasado por allí. Hemos estado con el corazón en la mano. Sigamos así, no abandonemos por favor. No los dejemos solos», ha insistido Paz.

El homenaje de Paz a los voluntarios

La empresaria ha querido mostrar la realidad que viven los afectados por la DANA a través de un vídeo que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño por su labor. «Muchos me decían, ‘¡Paz di que nos están salvando los voluntarios!’ Y así lo he visto. Todos lo que salen vienen por su cuenta y riesgo. Mi pequeño homenaje a los miles y miles de personas que con sus manos y su gran corazón bondadoso han venido ayudar a Valencia. Gracias en nombre de todos. El pueblo salva al pueblo», ha escrito.