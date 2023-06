Paz Padilla y el momento paranormal que la une a Ana Obregón

Ana Obregón (68) celebró este miércoles una rueda de prensa con motivo de la presentación oficial de El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir Aless Lequio y que ella ha terminado tras la muerte, el 13 de mayo de 2020, del joven. El encuentro tuvo lugar en el Hotel The Westin Palace y contó con la presencia de decenas de periodistas expectantes por todo lo que contaría la actriz. Pues cabe recordar, que el evento coincidió además en el tiempo, con su regreso a España tras convertirse en madre legal de una niña, por gestación subrogada, en Miami, el pasado mes de marzo.

Si bien es cierto que Ana Obregón no quiso ahondar en demasiados detalles de la pequeña, ni de nada que no tuviera que ver con las páginas de la obra, sí desveló cuál fue la señal que la llevó a tomar la decisión de terminar el libro de su hijo y publicarlo de forma benéfica para recaudar fondos para la fundación que lleva su nombre: Fundación Aless Lequio, cuyo objetivo principal es potenciar la investigación contra el cáncer «en un país en el que cada año mueren 12.000 personas a causa de esta enfermedad».

Dejando atónitos a todos los presentes, Ana aseguró que el mismo día de la primera reunión para formalizar el cierre de la obra literaria, recibió la llamada de su hijo fallecido. «Me estaban intentando convencer pero yo no estaba muy segura porque no sabía si tendría fuerzas. Este libro es una catarsis pero con la que he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. Bien, pongo mi móvil sobre la mesa y de repente empieza a sonar. Miro y ¿de quién era la llamada?», expresó. «Era de Aless. Ana se lo enseñó primero a Susana [su representante], que se echó las manos a la cabeza y, muy nerviosa, nos enseñó el móvil sonando. Y Ana decía ‘¡Pero si el teléfono de Alex está en un cajón apagado desde hace dos años!’», afirmó Olga Adeva, directora de no ficción de Harper Collins.

De cualquier modo, lo cierto es que la anécdota despierta todavía hoy todo tipo de reacciones. La última, la de Paz Padilla (53), que ha mostrado su apoyo moral a Ana Obregón al tiempo que ha confesado haber vivido una circunstancia similar a la de la bióloga tras el fallecimiento, en julio de 2020, de Antonio Juan Vidal, el marido de la popular presentadora.

Ha sido a través de sus redes sociales donde la actriz de La que se avecina ha narrado que, el mismo día en que Paz estrenó su obra El humor de mi vida, donde habla de la pérdida de su amor, recibió un mensaje desde el número de Antonio con una foto personal de los dos; algo que la dejó completamente en shock. «Yo no entiendo qué sucedió, porque ese teléfono estaba sin línea en mi mesita de noche. «El teléfono de mi Antonio se dio de baja. Lo tengo en mi mesita de noche, como Ana, apagado. Yo interpreto esa foto como una señal. Cuando voy a casa, voy a la mesilla de noche… ¡El teléfono no tenía batería! No cuestiono a Ana en absoluto», ha explicado.