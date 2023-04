María Zurita y un cálido agradecimiento a Juan Carlos I marcado por el apoyo a Ana Obregón

Más allá de la polémica generada con Ana Obregón, María Zurita se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de este miércoles. Después de haber protagonizado la portada de una conocida revista y una posterior entrevista en Espejo Público, la prima de Felipe VI ha sido captada por las cámaras de Gtres volviendo al coche para poner rumbo a casa tras una jornada agotadora a nivel mediático. Aun así, la sobrina de Juan Carlos I no ha tenido reparo en atender a los medios de comunicación presentes en los aledaños de Antena 3, haciendo referencia al libro que ha publicado a lo largo de este mismo día y a otros temas de actualidad social como el nacimiento de la hija de Aless Lequio por gestación subrogada.

Aunque ya en el programa de las mañanas de Antena 3 la prima de la infanta Elena ha hecho referencia a las numerosas ocasiones en las que intentó tener un hijo sin éxito, también frente a las cámaras María ha aprovechado para hacer referencia el importante papel que cobró el rey emérito en su embarazo, alentando a Zurita en todo momento para que no tirase la toalla pese a que las circunstancias no eran en absoluto favorables para ella: «Nadie sabía lo del libro, solo mis padres, mi tío, mi primo y mis cuatro íntimas amigas, creo que nadie más lo sabía y han estado un año y medio callados», comenzaba explicando, desvelando así que Juan Carlos I ha sabido guardar su secreto a la perfección estando incluso al otro lado del mundo: «Ya tenía en la cabeza el cuento, y de repente dije ‘tengo que hacerlo público’ para intentar ayudar a otras mujeres que están en la misma situación». No obstante, la prima de la infanta Cristina ha sido conocedora en todo momento de su situación privilegiada, alegando que «no todo el mundo» se puede permitir un tratamiento de tal coste, habiendo incluso ella tenido que pedir tres préstamos para lograrlo: «Además del tema psicológico y físico también está el económico, hay que tenerlo en cuenta».

María Zurita, en el lado de Ana Obregón

Al haber tenido tantas dificultades para tener a su hijo, María Zurita lo tiene claro a la hora de posicionarse a favor de Ana Obregón en la polémica que ha surgido por el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, a través de gestación subrogada: «Soy incapaz de juzgar a una persona que ha perdido a un hijo (…) Todo el mundo debe hacer lo que considere oportuno», alegaba, haciendo así una clara defensa a la madre de Aless Lequio y a su movimiento a la hora de cumplir la que considera como la última voluntad de su hijo en vida. Una decisión que ha contado tanto con partidarios como con detractores y que sin embargo parece haber hecho feliz a la protagonista, y así lo demuestra en todas y cada una de sus apariciones públicas a través de sus redes sociales.