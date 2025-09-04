Paula Vázquez defiende la rinoplastia que cambió su vida: "Hay que naturalizar los retoques estéticos"

Paula Vázquez comenzó su andadura televisiva en 1991, cuando fue fichada para presentar Jeans, News, Rock & Roll en el canal CNN+. No obstante, lo cierto es que su gran salto a la fama sucedió dos años más tarde, cuando fue seleccionada para ser una de las azafatas del exitoso concurso Un, dos, tres… Desde entonces, siempre ha sido considerada una de las mujeres más guapas e icónicas de la época, llegando a convertirse en uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla. Sin embargo, a lo largo de los años, aunque ha seguido potenciando una belleza natural que es innegable, Paula ha protagonizado un gran cambio físico y no solo por la edad, sino también por los retoques estéticos a los que se ha sometido.

Una de las primeras intervenciones que se realizó fue la rinoplastia, un procedimiento que ella misma reconoció haberse hecho porque «no estaba a gusto con la forma de su nariz». Aunque nunca ha entrado en mayores detalles, lo cierto es que es el cambio más notable que se realizó y, según sus últimas declaraciones, no se arrepiente de nada, ya que uno de los aspectos más importantes para ella es el amor propio. Así lo ha transmitido en una entrevista exclusiva concedida a los micrófonos de Gtres, donde la presentadora se ha mostrado completamente a favor de los retoques estéticos, señalando que tendría que ser un asunto del que la sociedad hablara naturalmente.

Paula Vázquez en un evento de la marca de cosmética IT. (Foto: Gtres)

«Yo creo que los que tenemos una figura pública, casi me parece una responsabilidad el poder naturalizar los retoques», comenzaba a decir. Añadía que para ella era importante dejar los tabúes a un lado y poder hablar de ellos sin pudor, siendo conscientes de que siempre habrá alguna persona que se sienta identificada. «Es un lujo poder tener ese atril desde donde poder comunicar y comentar cualquier cosa», sentenciaba.

Echando la vista atrás, Paula comentaba que hace treinta años, cuando ella comenzó su trayectoria televisiva, «no era aconsejable ser tan transparente». Aunque ahora todo esto ha cambiado, y ella misma ha confesado que «hay una parte de ella que ya no le da tanto pudor compartir». «Hoy en día, ha venido la gente joven a hablarnos en otros idiomas. No tienen ese pudor ni esos límites que nos poníamos antes […] Me sirve de inspiración ver cómo los influencers que ahora están teniendo una buena acogida, han traído la naturalidad y han roto ese techo de cristal», decía.

Para concluir, Paula aseguraba que tenía una gran estabilidad en su vida a día de hoy y que el amor propio que ha ido trabajando en terapia a lo largo de los años es algo que le aporta una gran seguridad.