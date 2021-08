Paula Echevarría está viviendo un verano de lo más especial por varios motivos. Ya no es solo el nacimiento de su segundo hijo lo que más feliz la hace, que por supuesto que sí, sino que a esa alegría se le suma la que siente por estar cerca de los suyos. La influencer disfruta de unos días de veraneo en Málaga junto a Miguel Torres y a su primera hija, un destino que la enamora por completo y que suele visitar cada época estival. Además, es una zona que su pareja conoce muy bien porque estuvo jugando en el equipo malacitano varias temporadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Todo son motivos para sonreír en su vida y eso lo muestra en cada una de las interacciones que hace con sus 3,5 millones de seguidores en Instagram. Ahí cuelga cada día algunos de sus planes, looks, rutinas, etc. Precisamente, en las últimas horas ha querido dar a conocer uno de los hábitos que ha adquirido durante estas vacaciones, que no es otro que salir a pasear por la mañana.

Paula Echevarría y Miguel Torres han realizado una agradable caminata de 5 kilómetros por el paseo marítimo. Esta es sin duda una estupenda manera de activarse y poder comenzar el día con energía. De hecho, así lo entienden los psicólogos: «Por la mañana el paseo es especialmente beneficioso porque contribuye a activar y equilibrar el sistema nervioso antes de comenzar con el ajetreo y las rutinas diarias. Los beneficios psicológicos del paseo son similares a los de la meditación, siempre y cuando el paseo se haga con conciencia y atención a lo que sucede y cómo sucede», comenta la psicóloga Violeta Alcocer en ‘Women’s Health’.

Esta etapa de las vacaciones en Málaga viene justo una semana después de que Paula Echevarría disfrutase de su Asturias natal. Allí estuvo relajándose, reseteando de cara a otro año nuevo y agradeciendo el poder tener temperaturas más bajas, ya que en la mayoría de España predomina aún el calor sofocante.

En la región asturiana tuvo lugar también una de las fechas más importantes del año para la intérprete de ‘Velvet’, el cumpleaños de su hija Daniella. Madre e hija soplaron las velas juntas, también en compañía de Miguel Torres, por los 13 años de la joven, que cada vez va implementando más cosas de su madre, especialmente en lo que a estilo se refiere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Hoy cumple 13 años mi niña, mi amor, mi vida! Gracias por hacerme fácil lo difícil, por cuidarme como lo has hecho siempre.. tienes una sensibilidad y una empatía hacia los demás digna de admirar.. estoy muy orgullosa de ti cariño!!!! Felices 13! Disfruta de la vida y que yo lo vea siempre! 🙏🏻🎂❤ Te quiero más que a mi vida! #CumpleDani13 #MamiYDani», escribió Paula para felicitar a su hija.