No ha pasado un mes desde que Paula Echevarría diera a luz a su hijo Miguel Jr., y la actriz está llevando el postparto con total naturalidad y dándole la importancia necesaria a su recuperación. Ya lo hizo a los pocos días de tener a su bebé en brazos, sacando a relucir su sentido del humor, compartiendo una imagen en sus redes sociales con un divertido texto: «Si el bebé ya está fuera…¿Qué hay ahí dentro aún? ¿Será la felicidad que ocupa lugar?», escribía.

La asturiana apuesta por los cuerpos reales, y sobre todo por los cuerpos postparto reales, donde no discrimina a nadie. «Esta es mi realidad, mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella), pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real. ¡Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! ¡Ánimo a todas las mamis!», dijo entonces.

El pasado fin de semana la protagonista de ‘Velvet’ volvía a publicar una imagen con un favorecedor look en tonos azules y marrones con los que presumió de bronceado. «Qué ganas tenía de poder estrenar alguna prenda de la colección Street de Space Flamingo», decía en el post promocionando una de las prendas de su firma.

El aluvión de mensajes destacando cómo lucía casi un mes después de dar a luz la obligó a hacer una aclaración: «Edito: no estoy muy recuperada chicas, de hecho voy bastante lenta (con paciencia, aún hace 27 días que di a luz) Pero es que este vestido disimula muuuuucho! Voy a tener que ponerlo todos los días».

De entre los numerosos escritos de sus followers, destaca el de la CEO de Mamifit, su entrenadora personal durante y después del embarazo, que no hizo más que insuflarle ánimo para la carrera de fondo que es volver a recuperar la figura: «Estas preciosa amiga. Poco a poco y haciendo con «cabeza» las cosas. Lo estás haciendo MUY bien».

Fue el 11 de abril cuando Paula Echevarría y Miguel Torres daban la bienvenida a su primer hijo en común. Once días después del parto, y contando con el beneplácito del especialista, la actriz retomaba poco a poco sus hábitos deportivos. Y lo hacía compartiendo un story en su perfil de Instagram en el que se la ve subida a la cinta de correr que tiene en el gimnasio que tiene instalado en su domicilio.

Cinta, elíptica y ejercicio de equilibrio, así comenzaba su etapa deportiva postparto, con ejercicio moderado donde el cuidado del suelo pélvico durante la cuarentena es lo primordial. Caminar es uno de los ejercicios más recomendados por los especialistas y Paula, mujer disciplinada donde las haya, sigue a rajatabla los consejos de su médico así como de las responsables de Mami Fit.

Paula Echevarría siempre ha estado pendiente al máximo su imagen, es una parte importante de su trabajo y, aunque no renuncia a los caprichos, suele llevar unos hábitos de vida saludables donde una alimentación adecuada y el ejercicio forman parte de su día a día. Así ha sido siempre, incluyendo los nueve meses de embarazo en los que ha adaptado su rutina deportiva a su estado.