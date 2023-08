Patricia Pardo desvela en directo el sexo del bebé que espera

Se va a cumplir un mes desde que Christian Gálvez y Patricia Pardo anunciaron que iban a ser padres. Lo hicieron a última hora del sábado, 29 de julio, a través de un emotivo post que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda.

La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», fueron las primeras líneas del texto en el que también revelaron que se habían dado el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

«La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos», continuó la misiva en la que anunciaron la doble bomba.



Después de unas semanas sin revelar el sexo del bebé que viene en camino, ha sido este lunes, 28 de agosto, durante su intervención en El programa del verano, donde Patricia Pardo ha resuelto el gran misterio. «Es un niño», ha indicado, muy emocionada.

Patricia Pardo en ‘El programa del verano’ / Telecinco

«A ver yo ya tengo dos niñas y estaban como locas por tener un hermanito», ha explicado cuando ha sido preguntada por si tenía alguna preferencia sobre el género. «Si dios quiere llegará a principios de enero», ha continuado. Sin embargo, ha dicho que en relación al nombre de la criatura todavía hay ciertas disputas. «Estamos en plena negociación. Él quiere un nombre, yo quiero otro y mis hijas quieren Carlos de toda la vida y Carlos, me parece que, lo siento hijas no lo veo», ha revelado.

Patricia Pardo haciendo el ‘Mediaset Challenge’/ Mediaset

Después de revelar la gran noticia, que ha ido acompañada por la felicitación de los compañeros que se encontraban en ese momento en el plató, han comentado que cómo era posible que nadie se ha dado cuenta de que lleva 4 meses embarazada. «Yo creo que sabe la gente que tengo mala leche y nadie se atrevió a preguntarme en la redacción. De hecho, aquí ya se me notaba mucho porque no podía ni cruzar las piernas», ha asegurado Pardo con un toque de humor. Será, por tanto, a principios de 2024, cuando Christian Gálvez y Patricia Pardo den la bienvenida a este nuevo miembro de la familia.

La reacción de Almudena Cid

Ante el revuelo generado con la paternidad y la boda de Gálvez y Pardo, Almudena Cid, ex del escritor, no tardó en reaccionar en su cuenta de Instagram. No lo hizo de manera directa, pero sí con un significativo mensaje encriptado. La actriz publicó una parte de una entrevista que concedió a Lqtdradio en la que habló sin tapujos sobre cómo se sintió tras la ruptura. «En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora», comenzó diciendo para después añadir que «el golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad. Mi vulnerabilidad».