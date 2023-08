El misterioso mensaje de Almudena Cid: «Solo puedo daros las gracias»

Esta siendo un verano un tanto peculiar. Desde la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva hasta el presunto asesinato que ha cometido Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho (El ministerio del tiempo) pasando por la doble bomba que soltaron el pasado 29 de julio Christian Gálvez y Patricia Pardo. Serán padres de su primer hijo en común en los próximos meses, pero eso no es todo, porque el día que revelaron esta buena nueva contaron que se habían casado. Por tanto, entra en esta ecuación, Almudena Cid, ex del presentador. Desde que rompieron, la ex gimnasta no ha tenido reparo en confesar que no lo estaba pasando bien con la ruptura, aunque con el paso del tiempo se fue recomponiendo de ese revés sentimental.

El pasado lunes, 7 de agosto, Almudena y Christian celebrarían un nuevo aniversario de boda, pero no pudo ser. El destino quiso que sus caminos se separaran en noviembre de 2021 tras 15 años juntos, 11 de ellos siendo marido y mujer después de darse el ‘sí, quiero’ en Torrelodones, Madrid. Ha llamado especial atención que el mismo día en el que habrían hecho 13 años de casados, la actriz ha publicado un post en el que aparece de lo más sonriente en la playa ataviada en un mini vestido de crochet blanco y un sombrero de rafia.

Lo curioso es que ha añadido una frase con un gran significado: «Solo puedo dar gracias». Aunque no ha indicado el mensaje oculto que hay tras estas palabras, podría traducirse como que ahora se encuentra en un buen momento de su vida personal. De hecho, muchos usuarios de la Red no han dudado en dar su opinión al respecto.

«A veces tenemos que pasar por estos baches para que te descubras y te des cuenta que no te hace falta nadie para ser la.persona bonita que parece que eres. Primero tú, siempre», «Apunta a la luna, pero en tu camino, no olvides bailar con las estrellas y brillar tanto como el sol», «Eres una valiente Almudena. Tienes mi máxima admiración», han sido solo algunos de los comentarios que ha recibido Cid en el mencionado post.



Por otro lado, Almudena Cid prefiere mantenerse en un discreto segundo plano en todo lo relacionado con la paternidad del presentador, pero sí que compartió en el universo 2.0 una publicación que, desde luego, no pasó desapercibida. Almudena mostró parte de una entrevista que concedió a Lqtdradio en la que habla sin tapujos sobre cómo se sintió tras la ruptura. Un clip posteado horas después de que se supo que Gálvez será padre. «En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora», reflexiona en la pieza audiovisual. «El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad. Mi vulnerabilidad», añade.