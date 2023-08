La cara B de la hoja de ruta de Almudena Cid tras el último bombazo de Christian Gálvez

Las novedades sobre Christian Gálvez han situado a Almudena Cid en el punto de mira. La actriz ha dado algunas declaraciones sobre su proceso de divorcio. Nunca ha tenido problema en admitir que su situación ha sido complicada, por eso ha sorprende tanto que todavía no se haya pronunciado. Almudena ha usado sus redes sociales para anunciar que está de vacaciones, pero no ha comentado nada sobre la paternidad de Christian Gálvez.

En la última entrevista que dio recalcó que ha invertido muchos esfuerzos en superar su separación. Asegura que llegó a pensar que su futuro había terminado porque estaba tan desilusionada que no tenía fuerzas para seguir luchando. «Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie. No me veía porque pensé que no había futuro», comenta en el podcast del periodista Álex Fidalgo.

Christian Gálvez y Almudena Cid en un montaje / Gtres

La exmujer de Christian Gálvez ha pensado que lo mejor es pasar página y refugiarse en su nuevo amor, el deportista Gerardo Berodia. Sin embargo, detrás de esta hoja de ruta hay algo que no ha dejado indiferente a nadie.

La cara B de los planes de Almudena

Almudena Cid, siempre que le preguntan, habla de su separación e insiste en que fue realmente complicada. Fuentes cercanas aseguran que su matrimonio con Christian Gálvez funcionaba a la perfección. Tanto que estaban reformando el hogar familiar. Los problemas empezaron de un momento a otro y al cabo del tiempo Almudena se enteró de que su exmarido había empezado una relación con Patricia Pardo.

Las redes están que arden. Hay muchos internautas en contra de la actitud de Christian Gálvez y en la última semana ha recibido un aluvión de críticas. Le reprochan exhibir su nueva vida con Patricia, pues nadie olvida que Almudena ha vivido una situación realmente delicada. No obstante, en todo esto hay una cara B que tampoco ha pasado inadvertida.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en un photocall / Gtres

La actriz, a pesar de que sigue sanando sus heridas, está enamorada de Gerardo Berodia. Hace unos meses dio una entrevista en ¡HOLA! y reconoció que no quería llamarle novio porque todavía tenía muchos miedos, por eso prefería vivir «una relación sin etiquetas». Todo esto ha quedado atrás. La pareja está más consolidada que nunca.

«Doy las gracias por haber cambiado el rumbo de vida»

Almudena Cid ha hablado abiertamente de su hoja de ruta. Durante mucho tiempo su único objetivo ha sido recuperarse. Ha llegado a decir que pensó en dejar de luchar, pero gracias a su entorno estos pensamientos no tardaron en desaparecer.

Christian Gálvez sonriendo / Gtres

«Doy las gracias por haber cambiado el rumbo de vida, a que esto haya acabado. Mi vida en pareja coincide con el final de mi carrera, con este vacío, esta pérdida de identidad», ha explicado recientemente. Estas palabras demuestran que su dolor todavía sigue activo, por eso es importante saber qué piensa de que Christian Gálvez se haya casado en secreto.

Patricia Pardo conoce muy bien cómo funcionan los medios y ha optado por desaparecer de Telecinco temporalmente. Christian ha anunciado su boda y su paternidad coincidiendo con las vacaciones de Patricia para así no ponerla en ningún compromiso.