A última hora del pasado sábado, 29 de julio, saltó a la palestra una bomba que hizo tambalear los cimientos del papel cuché. Una noticia de lo más inesperada y que va a dar mucho que hablar. Christian Gálvez y Patricia Pardo van a ser padres de su primer hijo en común. Tras poco más de un año, la pareja da un paso más en su sonada relación. Entra en esta ecuación, Almudena Cid, ex del presentador.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en un photocall / Gtres

La ex gimnasta y el escritor rompieron en 2021 y, durante los siguientes meses, Almudena confesó en varias ocasiones la mala racha personal que estaba atravesando a consecuencia de esta decisión que ha marcado su vida para siempre. Y es que, en febrero de 2022, Socialité hizo público el romance entre Gálvez y Pardo, sin duda, un nuevo revés para la actriz. Como era de esperar, al salir a la luz esta buena nueva su reacción era más que esperada y, aunque no se ha pronunciado sobre ello, al menos por ahora, sí que ha querido compartir en su perfil de Instagram una parte de una entrevista que concedió a Lqtdradio en la que habla sin tapujos sobre cómo se sintió tras la ruptura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LO QUE TÚ DIGAS Podcast (@lqtdradio)

«Recomponerse tras la ruptura. Extracto del episodio 333 con la exgimnasta de rítmica y actriz Almudena Cid, disponible completo en todas las plataformas y el link de la bio», pone como título en la publicación. «En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora», ha reflexionado Cid.

Almudena Cid y Christian Gálvez en un evento / Gtres

Segundos después ha añadido que está focalizada en su bienestar. «Y lo que me tengo que preocupar es de estar yo bien. De cuidarme y de recuperarme de algo que no esperaba que me pasara de la manera en la que ha pasado y de aceptarlo y de ver lo positivo de esta circunstancia porque a mí me estoy redescubriendo en muchas cosas que yo me tenía olvidada», ha proseguido, con cierto dolor. «El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad. Mi vulnerabilidad», ha continuado.

Almudena Cid ha asegurado que «tienes que trabajar en algunos campos que no estabas teniendo en cuenta que son importantes para tu desarrollo, para tu forma de estar y de vivir «.

La doble bomba de Christian Gálvez

En el hilo de lo anterior, cuando Christian Gálvez anunció su paternidad, también reveló un detalle desconocido hasta ahora. Y es que, él y Patricia Pardo ya se han casado en la más estricta intimidad. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», escribía, muy emocionado.