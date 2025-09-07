De la pastelería a la política: Pablo Álvarez Meana, influencer de causas imposibles

Las Seis de La Suiza, el mediático caso que ha enfrentado a los dueños de la famosa pastelería gijonesa contra un grupo de sindicalistas, ha situado a Pablo Álvarez Meana en el centro de la noticia. Es el hijo de los dueños de la empresa y ha ejercido de portavoz de su familia durante todo este tiempo. A través de sus redes sociales, donde genera mucha repercusión, ha logrado posicionarse como una figura clave dentro de esta polémica. Pero, ¿quién es este joven y por qué hay tanta gente que conoce su nombre?

Pablo Álvarez Meana ha presumido de sus conexiones políticas a través de X (antiguo Twitter) y otras plataformas digitales. El problema es que no siempre llueve a gusto de todos y sus detractores han investigado su pasado. Es así cómo ha salido a la luz que hace unos años protagonizó un famoso revuelo al presumir de su currículum académico.

El influencer prometió que había conseguido 35 matrículas de honor durante sus estudios en la Universidad de Oviedo, algo que muchos pusieron en duda. Le propusieron que mostrase pruebas y llegaron a cuestionar su estancia en el citado centro académico. X se llenó de fotomontajes, bromas y burlas hacia el heredero de La Suiza.

SPOT CON PABLO CASADO PIDIENDO EL VOTO A LA MILITANCIA PARTIDO POPULAR PARA ÉL, FUTURO PRESIDENTE PP Y DE ESPAÑA 🇪🇸 https://t.co/oqKdpTWNzF pic.twitter.com/9aFM0bCeG6 — Pablo Álvarez Meana 🇺🇸 🦅 (@PabloAMeana) June 27, 2018



Pablo no dejó que el conflicto que tuvo en las redes truncase sus planes, así que continuó con su hoja de ruta. Es así como ha estado vinculado a algunos partidos, como el PP o Vox. Es más, sólo hace falta visitar su cuenta de X para comprobar que efectivamente ha charlado con algunos líderes como Pablo Casado, por quien parece sentir una gran admiración.

Una trayectoria controvertida

Pablo Álvarez Maena ha asegurado haber disfrutado de una posición importante en algunos organismos que, según el diario El País, niegan haber mantenido cualquier tipo de conexión profesional con él. El citado medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marbella, con el Ministerio del Interior y con la CEOE. Todos y cada uno de ellos aseguran no conocerle, algo que no ha hecho más que aumentar la tensión.

Pablo Álvarez Meana posando. (Foto: Instagram)

Las Seis de la Suiza ha sido un problema bastante mediático y esto ha hecho que los defensores de las afectadas rebusquen en el pasado de los dueños de la pastelería. Es así como han trascendido algunos detalle sobre Maena, aunque no han sido suficientes como para callarle. Su guerra continúa.

En 2012, cuando decidió lanzarse al mundo de las redes sociales, puso un mensaje en su biografía para que todos aquellos que le siguieran tuviesen claro cómo era y qué normas dictaban su conducta: «Libertario en lo económico y conservador en los valores».

El protagonista de nuestra noticia se ha convertido en un influencer que persigue las causas imposibles y, con el paso del tiempo, ha conseguido que mucha gente esté atenta a sus movimientos. ¿Qué será lo próximo tiene tiene preparado?