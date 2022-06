Los ‘pretendientes’ de Paloma Segrelles en una vida sentimental tranquila y plena

Los Opera Awards se han convertido en la cita encargada de congregar a decenas de rostros conocidos de manera anual, y en la última ocasión no iba a ser distinto. Durante la pasada tarde del día 6 de junio, muchos fueron los famosos que coincidieron en el Teatro Real con motivo de este evento. Una de ellas Paloma Segrelles, que no tuvo reparo en hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre algunos de los detalles más personales de su vida.

Después de haber puesto punto final a su matrimonio con el empresario Emilio Álvarez, poco se ha sabido del ámbito sentimental que rodea a esta aristócrata. No obstante, ha sido ella quien ha querido despejar los rumores y desvelar cómo se encuentra a nivel amoroso, desmintiendo el hecho de tener el corazón ocupado: “De momento, no. Tengo muchos amigos, salgo mucho, tengo pretendientes, claro que sí, no te lo voy a negar, pero estoy tranquila. Estoy encantada. Es que cuando le coges el gustillo… La verdad que mis hijas son pequeñas todavía y estoy fenomenal así”, zanjaba, muy contundente a la hora de demostrar que no está entre sus planes la idea de tener algo más serio, mucho menos ahora que llega el verano: “Lo veo difícil porque nos vamos como a una casa en el campo con mis padres y poco hombre voy a ver ahí. Pero bueno, nunca se sabe (…) Es que estoy tan bien, que para qué cambiar”, sentenciaba.

No obstante, el amor y los “pretendientes” no son lo único que habría provocado que el rostro de Paloma brille con un resplandor muy especial. También éste estaría ocasionado por unos buenos hábitos y la compañía de sus hijas: “En el covid empecé a hacer ejercicio, que nunca lo había hecho de verdad, y eso yo creo que te cambia la vida. Dormir con la conciencia tranquila y nada, trabajar (…) Las niñas están como yo de altas, acaban de darles las notas, que han sacado todo ochos, lo cual muy contenta, porque después de haber estado en Suiza estudiando, que es distinto al sistema español, pues un gran esfuerzo este año, así que muy contentos. Nos iremos con mis padres unos días a Cádiz, lo más importante es disfrutar de la familia”, admitía, haciendo gala de su humor y de la felicidad que siente con el disfrute por bandera: “Yo trabajo mucho, además de cuidar de mis niñas. Pero hay que disfrutar (…) Es muy importante que todos disfrutemos”, aseguraba, dejando entrever así que la alegría es una de las prioridades indiscutibles de su vida.

Es por ello que acudió a esta cita especial, demostrando la pasión que siente por el mundo de la ópera: “La verdad es que es maravilloso, y siempre que puedo venir a una ópera o a un ballet, merece la pena. Me hace ilusión que empiecen también mis hijas a venir a cosas de más jóvenes para desde pequeñitos metérselo”, finalizaba, eso sí, señalando que hay que seguir teniendo precaución con el covid.