Dos días después de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, los titulares del país siguen acaparando los detalles más íntimos de la celebración. Más allá de ser los ya marido y mujer los protagonistas de las últimas jornadas informativas, lo cierto es que muchos invitados también han sido el centro de todas las miradas. Más de 400 personas se reunieron en el palacio de El Rincón para ser testigos de uno de los días más reseñables de la vida de la marquesa y el empresario, pero lo cierto es que, entre la larga lista de asistentes, también se produjo alguna que otra ausencia que no ha pasado desapercibida.

Es por ejemplo el caso de Enrique Iglesias, el hermano de la novia, quien, según desveló Julio Iglesias Jr. en el programa Y ahora Sonsoles, decidió no viajar a España desde Estados Unidos porque «no le gustan las bodas». Una explicación que, al parecer, no le ha acabado de convencer a Tamara Falcó. De acuerdo con las declaraciones que ha ofrecido a la revista ¡Hola! en el extenso reportaje publicado sobre su boda, la hija de Isabel Presyler se ha mostrado decepcionada, en cierta parte, con no contar con la presencia de su hermano en uno de los días más importantes de su vida.

«Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después», revela Tamara en el medio citado. Pese a que se puede entender que la ausencia de su hermano le ha dolido, la aristócrata manifestaba que, para ella, el día de su boda era «mucho más» que una celebración. No obstante, reconocía que al fin y al cabo cada uno tenía sus «heridas y situaciones personales» aunque en este caso en particular «no entendía» los motivos que había recibido pese a que los respetara. «Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles», explicaba.

Enrique Iglesias en un concierto en Mónaco

Sin duda, estas palabras han destapado un «distanciamiento» por parte de Enrique Iglesias hacia su familia que hasta ahora no era conocido. Y es que a juzgar por el contenido de las declaraciones de la novia, Enrique Iglesias no habría acudido al enlace de su hermana por cuestiones familiares y no por sus gustos contrarios a todo lo relacionado con las bodas. Es importante destacar que Enrique Iglesias siempre se ha posicionado en un perfil mucho más bajo en la esfera pública en comparación con el del resto de familiares. Aunque su relación con su padre no sea la más idílica, con su madre y sus hermanos siempre ha intentado mantener contacto pese a los kilómetros que les separan. No obstante, su decisión de no acudir al enlace matrimonial de Tamara e Iñigo y su nula posición al respecto podría haber ocasionado un gran distanciamiento familiar.