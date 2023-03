Pablo Urdangarin ¿Enamorado? Las imágenes que lo confirman

Es el más discreto de los nietos del Rey Juan Carlos I (85) y doña Sofía (84), Pablo Urdangarin (22), podría estar enamorado por primera vez. Según ha desvelado este sábado el programa Socialité de Telecinco, Pablo habría sido sorprendido besándose con una joven por las calles de Barcelona, donde el hijo de la Infanta Cristina (57) e Iñaki Urdangarin (55) reside con motivo de su militancia en las primeras filas del F.C Barcelona de balonmano, como ya lo hiciera su padre.

Según el citado programa, las fotos que lo atestiguarían podrían ver la luz en cuestión de días, ya sea en una revista o en algún programa de televisión. «Nos ha llegado una información de que este miércoles, Pablo se habría besado, desatado su pasión o dado el lote con una chica de su mismo rango de edad en Barcelona. Sabemos que están intentando que compren estas imágenes en una revista o en un programa de televisión porque nunca lo habíamos visto así, ha sido muy discreto siempre», han explicado desde el programa de Mediaset, que no ha revelado ningún detalle acerca de la identidad de la que podría ser la nueva ilusión de Pablo Urdangarin.

El sobrino del Rey Felipe VI se mudó a la ciudad Condal a su regreso a España cuando cumplió 19 años, tras vivir en Suiza con su madre y su hermana Irene (17) y más tarde, en Alemania, donde estuvo jugando durante un año en el equipo juvenil TSV Burgdorf del club TSV Hannover-Burgdorf de la Bundesliga. En Barcelona, el joven vive dedicado, además de a sus entrenamientos con el equipo catalán, a la escuela de negocios en la que estudia su carrera. «Yo estoy estudiando una carrera de Sport Management en la UE University. Hago mis estudios en inglés y es una carrera que empecé en Nantes y que cuando me mudé a Barcelona, pude continuar. Si lo traduzco en español es como Administración de empresas, pero relacionado con el deporte», declaró Pablo Urdangarin sobre sus estudios universitarios en un vídeo que se publicó en el perfil de twitter del F.C. Barcelona escasos días después de poner rumbo el pasado mes de octubre a Arabia Saudí para disputar la Super Globe.

«Estudiar es algo muy necesario para un deportista porque al final es algo que siempre vas a necesitar. No solo te ayuda en tema educativo, sino también como persona, y yo he podido aprender mucho de mis padres. Mi padre también ha sido deportista y ha tenido que estudiar a la vez que jugaba a balonmano y siempre he tenido a mis padres diciéndome eso, que es muy importante porque nunca sabes cuándo puede pasar algo o se te acaba la carrera deportiva», añadió.

Vols conèixer més al Pablo Urdangarín i al Roberto Domènech?

La última vez que vimos públicamente a Pablo Urdangarin fue junto a su madre y sus hermanos -Juan Valentín Urdangarin (23), Miguel (20) e Irene- con motivo del funeral de su tío abuelo Constantino de Grecia el pasado mes de enero, al que también asistieron la los Reyes, Felipe y Letizia, así como la Infanta Elena en compañía de sus hijos, Felipe Juan Froilán (24) y Victoria Federica (22).