Pablo López da la última hora sobre el estado de salud de Raphael

Fue a finales del mes de diciembre cuando Raphael recibió el alta hospitalaria tras ser diagnosticado de un linfoma cerebral. Días después se conoció que el cantante comenzaría a recibir un tratamiento ambulatorio en su domicilio, pero lo cierto es que los detalles que han trascendido sobre cómo se encuentra desde entonces han sido escasos. Sin embargo, la reciente visita de Pablo López a El Hormiguero ha sacado a la luz la última hora sobre el estado de salud del intérprete de Mi gran noche.

Pablo y Raphael mantienen una relación de amistad muy estrecha y especial, tanto en el terreno personal como en el profesional. De hecho, ha sido el ex concursante de Operación Triunfo el encargado de componer Victoria, el último álbum de su íntimo amigo con el que tenía planeada una gira por toda Latinoamérica para este 2025, la cual ha tenido que ser cancelada. Como no podía ser de otra manera, López no se ha separado de Raphael en este complicado bache de salud, por lo que no ha querido dejar pasar la oportunidad de transmitirle su máximo apoyo durante su presencia en el prime time de Atresmedia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

«Yo hablo mucho con él. […] Es una victoria de persona, de ser humano, de fuerza y de todo. Lo veo ilusionado y con muchísimas ganas. Es increíble la capacidad que tiene este hombre de no dejar de pensar. […] Es inspirador y un ejemplo en muchísimas cosas» comenzaba a decir. «El presente con el que habla es abrumador. No he visto a nadie conjugar cualquier verbo en presente de la manera en la que lo hace el señor Martos. Entonces yo solo te puedo decir que lo veo ilusionado y lo veo sobre todo en el presente y con una fuerza tremenda», concluía mientras intentaba evitar emocionarse.

Pablo López en ‘El Hormigero’. (Foto: Instagram)

Estas esperanzadoras declaraciones de Pablo López se suman a las pronunciadas por el hijo de Raphael, Manuel Martos, hace tan solo unas semanas. «Está bien. Está muy bien de ánimo. Es buen paciente», aseguraba.

Sea como fuere, lo que está claro es que en estos difíciles momentos, Raphael está contando con el apoyo incondicional de su familia y de sus amigos más allegados, los cuales no se han separado de él desde que el pasado 17 de diciembre sufrió un fallo cerebrovascular mientras grababa un episodio especial de La Revuelta. Cabe destacar que sus fans tampoco han dejado de animar al artista desde entonces con muestras constantes de cariño.