El otro ‘pelotazo’ de Isabel Pantoja: le costará 176.000 euros a San Pedro del Pinatar

Ya lo decía Shakira: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Isabel Pantoja tiene experiencia probada en ambos casos. La que fuera viuda de España ya dejó de ser noticia por sus lágrimas y ahora lo es a razón de su caché, lujosas exigencias y por otras cuestiones económicas.

Como quiera que sea, su vida lleva décadas generando episodios de una novela (o serie de Netflix) que parecen interminables. Ya sea por cuestiones de índole personal o profesional, todo lo que ocurre en torno a la cantante interesa, y mucho. En las últimas semanas, es su carrera musical la que se ha convertido en torrente de noticias. Unos días después de conocerse el jugoso contrato que rubricó con el Cabildo de Gran Canaria, Look saca a la luz en exclusiva las cifras que ha acordado para llevar a cabo su próxima actuación en San Pedro del Pinatar, en Murcia.

Isabel Pantoja es la gran atracción del cartel de la tercera edición de Sal de Música, el festival veraniego más destacado de la localidad. Una nueva parada en la gira 50 años con la que está recorriendo la geografía española. Será el próximo 14 de agosto cuando ponga el broche de oro a unos festejos en los que también participarán otros músicos reconocidos como Abraham Mateo, Pablo López o Mikel Izal.

Gira 50 aniversario de Isabel Pantoja / Gtres

El caché y los gastos ya se han acordado mediante el cauce legal oportuno. Look ha podido conocer que todo está acordado para que la intérprete de Así fue desembarque en San Pedro del Pinatar. Lo sorprendente viene al conocer que el Ayuntamiento ha preparado una partida de 146.000 euros para pagarla. Una suma a la que hay que añadir 30.660 euros de IVA, que dan un montante total de 176.600 euros. Esa es la cantidad destinada a sufragar -con dinero público- la actuación musical de la tonadillera.

Este digital también ha accedido al presupuesto destinado a los otros conciertos. Como datos relevantes cabe destacar que Pantoja dobla el caché del segundo: Pablo López y Mikel Izal. Para traer a ambos artistas se destinará 88.330 euros. En todos los casos se incluyen los desembolsos derivados del alojamiento, transporte, lanzaderas y dietas. No así los correspondientes a camerinos, aseos, seguridad, manutención, promoción, SGAE, las entradas en gestión por el adjudicatario, el importe estimado de la prima del 70% una vez superada la venta de entradas estipulada en cada lote, y el coste estimado de la iluminación, sonido, riders y el escenario.

Para sufragar gran parte del gasto, el Ayuntamiento de la población murciana ha acordado con precios no aptos para todos los bolsillos. Quien quiera ver a Isabel Pantoja tendrá que hacerlo sentado obligatoriamente y atendiendo a una de las siguientes posibilidades:

Pista Premium: 150€ + gastos de gestión + 5€ venta en taquilla (500 localidades)

Pista: 100€ + gastos de gestión + 5€ venta en taquilla (1000 localidades)

Grada A: 80€ + gastos de gestión + 5€ venta en taquilla (1000 localidades)

Grada B y C: 60€ + gastos de gestión + 5€ venta en taquilla (1000 localidades)

Palco: 150€ + gastos de gestión + 5€ venta en taquilla (120 localidades)

¿Y qué piensa la gente? Este digital ha podido acceder al testimonio de varios habitantes de San Pedro del Pinatar para preguntarles su opinión acerca de este ‘pelotazo’ de Isabel Pantoja. Cuando se les pregunta si dan su aprobación a que se destine dinero público, la respuesta es la indiferencia mezclada con cierta resignación.

El de Murcia no será el único concierto de Isabel Pantoja que se financiará parcialmente con las arcas comunes. Por delante tiene compromisos en Zaragoza, Almería, Tenerife o Toledo que también cuentan con el patrocinio de los respectivos ayuntamientos.

Canarias abrió la veda con Isabel Pantoja

El primer Ayuntamiento en confiar en Isabel Pantoja fue el de Gran Canaria. La cantante firmó un contrato con el Cabildo insular por un importe de 160.000 euros con motivo de la gira por su medio siglo en la música. Este documento vinculante se establece entre el Cabildo de Gran Canaria y la empresa EC ENTERTAINMENT GROUP SL con el objetivo de patrocinar la gira, según adelantó la Cadena SER.

El contrato fue rubricado en octubre del año pasado y se adjudicó a ENTRETAIMENT GROUP SL, la empresa que gestiona la gira de Isabel. A cambio, la que fuera mujer de Paquirri promocionaría la imagen de la isla en 17 conciertos, y 150.000 euros por parte de Promotur. De una parte, consejero de la presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa, y de otra, el representante de la empresa.

Isabel Pantoja durante su concierto en Canarias / GTRES

Además, incluía dos cláusulas muy controvertidas: en cada concierto debería haber un stand con azafatas, -siempre mujeres-, repartiendo información turística sobre Gran Canaria. Asimismo, en el concierto de Gran Canaria, Isabel Pantoja estaría obligada a cantar junto al grupo Los Gofiones la canción Canarias Canarias, una pista del año 1981. El último requisito que figuraba en el documento es que el promotor estaría obligado a reservar 65 invitaciones a disposición del Cabildo de Gran Canaria: 40 generales y 25 en zona VIP, preferente o premium.

Isabel Pantoja, durante su último concierto en Bilbao / Gtres

Esta situación ha desembocado en que Canarias se haya fracturado entre quienes critican que Isabel Pantoja sea una suerte de embajadora y quienes lo apoyan. En el primer grupo se encontraban la consejera de Cultura de Gran Canaria, quien se desmarcó de este contrato, asegurando que «la consejería no suele patrocinar. No se justifica dentro de las acciones de esta». En la misma dirección y mucho más frontal y beligerante se mostró el secretario de Coalición Canaria en la localidad de Agüimes, quien presentó una moción contra la decisión de que Pantoja sea embajadora de Canarias: «Se la ha contratado sin tener en cuenta el rechazo de la sociedad por los graves delitos y acontecimientos sociales y mediáticos en los que se ha visto envuelta la cantante, lo que ha hecho que pierda credibilidad y reconocimiento social y fans. Sin embargo, se le quiere premiar con el dinero de los canarios, mientras en su tierra no la quieren promocionar ni actuar».

Entre los defensores del binomio Pantoja-Canarias se encontraba la Asociación de la Industria Musical Canaria. Esta organización se pronunció a favor de la política de patrocinios de eventos musicales del Cabildo, argumentando que en el caso del patrocinio de los conciertos de Isabel Pantoja es «todo es transparente y legal» por lo que «está justificado el patrocinio solicitado por la celebración de 17 conciertos en diferentes ciudades en los que se prevé un impacto para la marca Gran Canaria de más de 1 millón de euros». Eso sí, no entra en «valoraciones personales de ningún artista» pero destaca la trayectoria «de una cantante que es historia de la música y que tiene miles de seguidores por todo el mundo».