El otro Carlos Arguiñano: escribe su nombre con C y triunfa en Teruel con su restaurante

El 6 de septiembre es una fecha marcada en rojo para la dinastía Arguiñano. Es el día que el famoso cocinero celebra su cumpleaños y ya ha alcanzado los 77. Teniendo en cuenta todo esto, en LOOK hemos querido rendirle un homenaje poniendo encima de la mesa uno de sus mayores éxitos: la bonita familia que ha formado. Tal y como hemos contado en otras ocasiones, sólo hay uno de sus hijos que no se dedica a la industria gastronómica, el resto están vinculados al negocio de una forma u otra. Sin embargo, hay algo que nadie sabe: el presentador tiene un primo que también se llama Carlos, aunque él escribe su nombre con C.

Carlos Arguiñano disfruta de una dilatada trayectoria profesional, aunque sus pasos se han desarrollado fuera de cámaras. Es familia directa del comunicador de Antena 3, pero ha optado por mantenerse al margen de los focos y demostrar desde un local situado en Calamocha (Teruel). El problema es que hay gente que le acusa de estar imitando al Karlos «original». Lo que no saben es que tienen estilos completamente distintos y que cada uno ha trazado un recorrido diferente.

Karlos Arguiñano con su primo Carlos. (Foto: Instagram)

Carlos se ha hecho un nombre en Calamocha y su restaurante tiene una calificación de 4.5 sobre 5 en las reseñas de Google. Sus clientes no sólo ponen en valor la calidad de los productos, también resaltan la competitiva carta que ha diseñado Arguiñano y los precios que ha otorgado a cada plato. En definitiva, su propuesta no tiene nada que ver con la de su primo, pero ambos se llaman igual y esta casualidad ha generado sentimientos encontrados.

Un restaurante exitoso

Carlos Arguiñano no es famoso, pero ha dado alguna entrevista porque tiene detrás una historia muy curiosa y, en una de sus intervenciones, desveló que el público le ha cuestionado en más de una ocasión. Si entras por ejemplo en Google, hay de todo, te puedes imaginar. «Hay quien dice comentarios buenos y otros malos, otros dicen que soy un imitador, pero tú tienes que leer entre líneas siempre», declaró en una de sus intervenciones. Como dice el refrán «el movimiento se demuestra andando» y lo cierto es que el chef ha confirmado, con sus decisiones, que es un profesional de primera categoría.

«Todo lo hacemos con mucho cariño, que creo que es lo más importante», comenta en 20 Minutos. Según los datos a los que hemos tenido acceso, el restaurante plantea dos menús diferentes: uno de ellos de lunes a viernes, que tiene un precio de 13 euros, y otro los fines de semana, que cuesta 22. Esta oferta propone platos clásicos y tradicionales que siempre aportan algo distinto, como por ejemplo el revuelto de morcilla con manzana y paletilla ibérica.

Reseña del restaurante de Carlos Arguiñano. (Foto: Tripadvisor)

Con el paso del tiempo, Carlos Arguiñano ha conseguido dominar varias recetas, entre las que se encuentran los canelones de bacalao o las migas a la pastora. No obstante, la creación culinaria que más valoran sus clientes es la carrillada de cerdo cocinada a baja temperatura.

Karlos Arguiñano, familiar y cercano

Dejando a un lado al Carlos «anónimo», podemos rematar esta noticia poniendo el foco en el Karlos presentador. Uno de los datos más importantes a la hora de analizar su trayectoria es que es una persona completamente familiar y cercana. De hecho, es común verle pasear por su tierra natal y compartir tiempo y planes con sus hijos y nietos. El clan está unido, no es como otras familias famosas (como por ejemplo los Pantoja o los Carrasco) que se han separado.