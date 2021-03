Había mucha preocupación en torno a la figura de José Ortega Cano. El diestro estaba sufriendo las secuelas de haber pasado la COVID-19 el pasado mes de enero. Tras reconocer que estaba atravesando un bache en su salud, con fortísimos dolores de estomago que le habían hecho mella en su estado de ánimo, el diestro ha reaparecido.

El marido de Ana María Aldón tranquiliza a todos sobre su estado de salud e incluso bromea con los reporteros: «Me encuentro bien, lo que pasa que hay que hacerse de vez en cuando un paso por el médico para controlar». Respecto a sus últimas palabras en las que aseguraba que se encontraba mal del estómago, Ortega Cano reconoce que «he tenido unas complicaciones pero he ido al médico, me han hecho pruebas y afortunadamente no ha salido nada que pueda ocasionar un problema». Se refiere a una endoscopia que avanzó iba a hacerse: «Estoy preocupado, me tienen que hacer una endoscopia y darme los resultados, así que esperemos que todo salga bien», comentaba él mismo hace unos días a la revista ‘Semana’.

El torero entiende la preocupación en torno a su figura pero le resta dramatismo: «Así es la vida. Tampoco es una cosa… Es un repaso a la persona que ya vamos teniendo edad y hay que cuidarse». Al mismo tiempo, bromea con las reporteras de la prensa cuando le preguntan sobre su estado actual: «Estoy fenomenal, te echo una carrera». Algo que ha llamado la atención es que solo llevaba una mascarilla FFP2 ya que en anteriores apariciones le hemos visto usando dos.

A Ortega Cano le han vuelto a preguntar por su posible participación en ‘Supervivientes 2021’ después de que dejara abierta la puerta en declaraciones anteriores. El padre de Gloria Camila cierra la puerta definitivamente al ‘reality’: «Ya, pero no, no estoy yo para eso, ni me lo planteo». Hace un par de semanas todavía no lo tenía decidido del todo: «Yo he hecho muchas cosas importantes a lo largo de mi vida. Todo es cuestión de hablarlo», comentaba.

Por último, el que fuera marido de Rocío Jurado ha hablado sobre cómo ve a las dos mujeres más importantes de su vida, Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón, en la faceta televisiva de ambas. De la primera dice que es «toda una artista y la veo muy bien en la telenovela que está protagonizando». Para la segunda también tiene muy buenas palabras: «La veo muy bien, cada una en lo suyo pero todo muy bien».

Con 67 años, Ortega Cano ha vivido unos meses muy duros a consecuencia de la COVID-19. No esconde que su estado de salud no ha sido el mejor y que ha temido por él. Sin embargo, todo ha salido a pedir de boca. En esta última aparición le hemos visto mucho más recuperado, feliz y radiante.

Estas palabras del matador llegan unas semanas después de que su familia protagonizase una sonada polémica al saltarse las restricciones establecidas en todo el país como consecuencia de la COVID-19. Sucedió durante el cumpleaños del pequeño José María, que alcanzó los ocho años en febrero. Ortega y Ana María organización una fiesta en su casa. Además del cumpleañero y de sus padres, a la celebración estuvieron invitados tres amiguitos del colegio, además de su hermana Gloria Camila, que llegó acompañada de su novio. Las normas son claras y marcan que no se pueden reunir personas en domicilios que no sean convivientes a no ser que se trate de parejas o personas necesitadas de ayuda.