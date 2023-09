Quien quiera buscar una mala reacción de José Ortega Cano al reciente compromiso matrimonial de Ana María Aldón, desesperará. El ex marido de la modista no quiere buscar un encontronazo. Sabe que el rencor no le va a traer nada positivo y mucho menos al hijo que comparten. Por eso, prefiere tener buenas palabras y nada más.

Así lo ha demostrado durante el último evento taurino al que ha acudido este miércoles. La prensa le requirió unos minutos a su salida y él aceptó algo resignado, pero sin llegar a hacerlo a regañadientes, en ningún caso. Las preguntas sobre el anuncio de boda de Ana María eran inevitables. Bien es cierto que fue la última de la batería de cuestiones a la que le sometieron los reporteros. Sin embargo, el torero la esperaba y la capeó como cuando tenía enfrente los morlacos: «Le deseo lo mejor porque estoy implicado totalmente». Y se fue. Pura elegancia.

José Ortega Cano en Las Ventas / Gtres

Hay que recordar que hace tan solo unos días fue preguntado por lo mismo y se limitó a contestar más escueto y mostrando una mayor incomodidad: «Nada que comentar. Yo no pinto nada, pero estoy bien, muy bien». Todo esto mientras Ana María se declaraba en televisión a su novio, aceptando su petición de matrimonio: «Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero», decía.

Las otras confesiones de Ortega Cano

Durante los cinco minutos que atendió a los medios de comunicación, a Ortega Cano le dio tiempo a recordar a Rocío Jurado, siempre presente en su vida: «Rocío era muy de su profesión y de la mía. Ella iba a todos los sitios donde yo toreaba, aunque algunas veces no podía porque eran días muy importantes y de mucha trascendencia. Se ponía en el hotel y se quedaba debajo de la ducha».

Ortega Cano y Rocío Jurado posando / Gtres

Otro de los asuntos sobre los que ha hablado el maestro es sobre la incipiente vena taurina que le puede haber aparecido a su hijo pequeño. No obstante, no parece que los derroteros del joven vayan por el mismo sitio: «A mi hijo pequeño le gusta el toreo, aunque antes no. Empezó a venir y se encontró con el hijo de un director de la plaza de toros. Él me dice que lo lleve a las corridas y le gustan las grandes. Pero tiene claro que quiere dedicarse al fútbol porque juega muy bien», cuenta Ortega.

Por último, Ortega Cano ha querido valorar la incorporación de su hija a televisión, concretamente a Espejo Público de Antena 3 y sus confesiones sobre la infancia: «Gloria Camila ha vuelto a la televisión porque tiene cuerda para hacer cosas, es muy joven. Yo creo que lo puedo hacer bien. ¿Traumas de abandono? Es posible. A lo largo de los años han pasado muchas cosas, pero somos una familia muy unida. Han tenido una infancia muy dura, sobre todo José Fernando, pero de alguna manera, el problema que él tiene le hace ser feliz continuamente. Va todos los fines de semana a casa y está muy bien: corremos, jugamos al fútbol, vamos en bicicleta…»