Marta Riesco dicta sentencia contra ‘Sálvame’ a escasas horas de su última emisión

El fin de Sálvame se acerca, y se trata de una noticia que cuenta tanto con partidarios como con detractores. Entre estos últimos se encuentra Marta Riesco, que a raíz de su romance con Antonio David Flores no ha dejado de protagonizar situaciones un tanto negativas con el programa de las tardes de Telecinco, coronándose como una persona non grata en el plató en cuestión.

Storie de Marta Riesco hablando sobre ‘Sálvame’. / Telecinco

Con motivo de su ruptura con el ex Guardia Civil, la colaboradora ha hecho de las redes sociales su principal vía de escape a la hora de hablar sobre algunas situaciones de su vida cotidiana. Es por ello que en esta última ocasión no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la cancelación del formato dirigido por Jorge Javier Vázquez: «Lo siento por todo un equipo que como yo, se queda en el paro. Las cosas que tiene la vida… Personas que se rieron y se alegraron de mi despido, desde hoy tienen el mismo destino que yo. Y al contrario que a ellos, a mí sí me da pena. Es muy triste dejar de trabajar en lo que amas. Y gran parte del equipo no tiene culpa de lo que estaban obligados a hacer», comenzaba escribiendo.

Storie de Marta Riesco hablando sobre ‘Sálvame’. / Telecinco

Pero su testimonio no quedaba ahí, y la que fuera novia del ex marido de Rocío Carrasco ha seguido echando leña al fuego, adjuntando incluso vídeos del de Badalona: «Por otra parte he visto a su presentador insultarme, vejarme y al resto de colaboradores aplaudir. Me han llamado fea, me han ridiculizado, han llamado al telefonillo de mi casa y me han perseguido por los pasillos mientras me dirigía a mi puesto de trabajo cada día. Mientras yo, estaba con mi medicación e intentando no abandonar mi puesto de trabajo debido a la ansiedad que me producía lo que día a día me hicieron durante meses. Vomitaba cada día antes de entrar al trabajo e intentaba estar fuerte para no perder mi puesto, el que tanto me costó conseguir. Ahora la baja por salud mental, casualmente la tienen otros y a ellos a diferencia que a mí, sí hay que respetarlos», continuaba, haciendo referencia al problema de salud que a día de hoy padece el presentador y por el que se ha alejado del foco mediático.

Storie de Marta Riesco hablando sobre ‘Sálvame’. / Telecinco

Por si fuera poco, Marta también ha hablado sobre su noviazgo con Antonio David, el cual considera que fue el detonante del machaque: «Lo único que hice fue enamorarme y pedir que se me respetara como reportera, puesto que llevaba ocupando 6 años. Sálvame decidió reventarme. Y jamás olvidaré este día. El día de la humillación más grande que he sentido en toda mi vida», zanjaba, intentando así demostrar que la cúpula de Telecinco finalmente le ha dado la razón: «Así que sí, Sálvame cierra el telón. Y yo solo espero que con la ayuda que sigo recibiendo a día de hoy, llegue a perdonar lo que me hicieron. Hoy también es un día importante para personas como Alexia Rivas, Isabel Pantoja, Chayo Mohedano… Todos aquellos que se vieron obligados a tomar medidas contra el formato más dañino de la televisión. Sí que sí, cierren al salir y que jamás se vuelvan a repetir las humillaciones que se consintieron en este programa que desde hoy, en paz descanse», finalizaba.