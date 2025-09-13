La opinión de Isabel Pantoja sobre el fichaje de su sobrina Anabel en ‘Bailando con las estrellas’

Ha llegado el día. Después de varios meses de ensayos y preparativos, Telecinco estrena este sábado, 13 de septiembre, Bailando con las estrellas, un formato que reunirá a una larga lista VIP para competir cada semana interpretando diferentes estilos de baile. En esta edición, Anabel Pantoja forma parte del casting y, para ello, ha tenido que dejar su vida en Gran Canaria para instalarse, de forma temporal, en Madrid. Una decisión que le permitirá cumplir con su apretada agenda de trabajo en su esperado regreso a la televisión.

«¡Es hoy! Es como un 6 de enero para mí. Solo puedo dar las gracias. Nos vemos a las 22:00 horas», escribía en su perfil oficial de Instagram, mostrándose visiblemente ilusionada con este nuevo proyecto. Con el objetivo de promocionar el concurso, Anabel acudió a ¡De viernes! después de varios meses sin pisar la cadena de Fuencarral. Allí, se sinceró sobre cómo estaba viviendo esta nueva etapa de su vida, aunque, como no podía ser de otra manera, los colaboradores quisieron conocer cómo se había tomado la tonadillera su fichaje en Bailando con las estrellas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telecinco.es (@telecincoes)

«Bueno, mira, en general no hablo de mi familia, porque sabéis perfectamente que al final ella lo que me desea es que todo me vaya bien y que sea la más luchadora», comenzaba a decir. Aunque no quiso entrar en demasiados detalles, sí que reveló que no sabía si vería el programa o no, ya que, como era sabido por todos, Isabel Pantoja no solía ver Telecinco. No obstante, Anabel quiso dejar claro que, sea como fuere, tenía claro que su familia estaba muy orgullosa de todo lo que estaba consiguiendo. «Están felices porque voy a hacer algo que desde pequeñita, en las navidades, en los cumpleaños, este tipo de cosas, el baile y el cachondeo, lo he traído. Y hacerlo de forma más profesional…», confesaba.

Anabel Pantoja en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Anabel Pantoja estuvo a punto de rechazar el formato

A pesar de que Bailando con las estrellas era un trabajo que le apetecía mucho realizar, Anabel reveló durante la entrevista mencionada que estuvo a punto de verse obligada a cancelar su fichaje por la lesión que sufrió en el codo. «Cuando me ofrecieron el contrato, era como una niña que le había caído un regalo del cielo, porque era como volver a casa y hacer algo que me apetecía hacer. Y de repente se me sale el codo y creo que es uno de los peores dolores que he vivido en mi vida, más que el parto, os lo aseguro […] Los médicos me dijeron que tenía que estar meses y meses con el brazo así. Estuvimos a punto de llamar… bueno, llamamos y dimos parte y yo me puse las pilas… Fisio pa’rriba, fisio pa’bajo, fisio en casa, fisio fuera… Y a tope estoy», recordaba.

Los concursantes de la segunda edición de ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Gtres)

Ahora, completamente recuperada, Anabel Pantoja está lista para competir en esta nueva aventura profesional, en la que estará acompañada por Bárbara Rey, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja. Un elenco de infarto que, a partir de este mismo sábado, dejará al descubierto sus dotes más desconocidas en el ámbito del baile.