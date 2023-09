Omar Montes lo ha vuelto a hacer. El intérprete de Alocaó ha protagonizado el pasado fin de semana un momento ‘tierra trágame’ tras subirse al escenario del Wizink Center junto a su compañera, Ana Mena. Ambos comparten el hit Solo y, dejando descolocado a gran parte del público, vivieron una escena que no tardó en hacerse viral en las redes. Omar salió al escenario pero sin cantar, dejando que tan solo se oyera la base del tema. Cuando quiso sumarse a cantar su estrofa, ya era demasiado tarde para hacerlo a tiempo. Sin disimular el momento embarazoso, continúo interpretando partes que no le correspondían, algo que provocó que la artista malagueña le bajará el micrófono de la boca siguiendo el estilo más elegante que le permitía el riguroso directo.

El video, que comenzó a circular en redes, no tardó en generar un gran aluvión de críticas para el cantante: «No lo he visto entero para juzgar, pero parece alguien random que ha subido del público o algo en plan despiste», «No entiendo esta actitud», «Menudo impresentable», «Desubicadísimo», «¡Una vergüenza!», escribían algunos. Ante tales comentarios, Omar Montes ha decidido responder de una manera muy original que no ha dejado indiferente a nadie.

El pasado jueves, Omar continuaba cumpliendo con su agenda profesional y dio un concierto en el campo de fútbol de La Aldehuela, ubicado en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Para sorpresa de todos los asistentes, sacó al escenario al productor del Wizink Center, encargado de sonido del fatídico día que vivió su famoso ‘bochorno viral’ junto a Ana Mena. Siguiendo el humor que tanto le caracteriza, Omar explicaba que había traído a Antonio para explicar su actitud en su la actuación mencionada. «Ahora mismo Antonio tiene el corazón en un puño. Pero claro, al igual que yo tenía el corazón en un puño el otro día en el Wizink, que yo estaba muerto vivo», decía entre risas.

En ese momento, Antonio salía al escenario y, con el micrófono en mano, atendía a la petición de Omar para explicar que fue lo que pasó realmente. «La parte de atrás del escenario tiene una pequeña escalera. Fue por donde apareció Omar. Y en el momento de subir por la escalera, el in-ear se le desconectó de la petaca y no escuchó nada. Solo escuchaba el rebote, por lo que no pudo cantar bien», declaraba. Acto seguido Omar pedía un fuerte aplauso para el productor y manifestaba que «no pasaba nada» porque Antonio era querido por todos.

Omar Montes en un concierto/ Gtres

Tras fundirse en un abrazo, Antonio abandonaba el escenario y Omar continuaba con su actuación. Una actuación donde no quiso que faltaran muchos de sus íntimos amigos de la profesión, con los que comparte diferentes hits que han conseguido un éxito abrumador como Moncho Chavea, el rapero Arce o Fabio Colloricchio, entre muchos otros.