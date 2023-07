Hace tan solo unos días, Omar Montes volvía a ser protagonista de la actualidad -y no por nada bueno-. El cantante era uno de los atractivos del cartel de Gatera Reggaeton Fest celebrado en Almudévar, un pequeño pueblo de Huesca. Sin embargo, su actuación no fue como los asistentes esperaban. El de Pan Bendito ya anunció que llegaría tarde debido a su vuelo desde Washington, lo que nadie se esperaba es que actuase de esa manera que tanto ha dado de qué hablar.

Sin prisa, Omar se retrasó tres horas y, cuando llegó a su cita musical, se limitó a cantar dos canciones y desaparecer. Su público se quedó sorprendido por su mala profesionalidad y así lo hicieron saber. Ahora, en medio de la tormenta, el ex superviviente ha reaparecido frente a las cámaras para contar lo sucedido, justo cuando se ha confirmado su participación en el Suavefest, el festival organizado por María Pombo.

Omar Montes en el aeropuerto de Madrid / Gtres

El intérprete de Alocao ha reaparecido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para continuar con la promoción de su disco con próxima parada en Tenerife. Allí, no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres y dar su versión sobre lo ocurrido, algo que opina que no fue culpa suya. «El vuelo se cayó porque hubo una tormenta, entonces nos pusieron en otro vuelo y teníamos que ir de Washington a París y allí hacer una escala de 8 horas hasta que saliera el vuelo. Estuve, para poder llegar al concierto 27 horas viajando», ha explicado.

Omar Montes en el aeropuerto / Gtres

Fueron muchas las críticas que vertieron sus seguidores no solo sobre su persona, sino también sobre su faceta como cantante, ya que consideran que podría haber hecho las cosas de otra forma. Pero él no opina lo mismo, echando balones fuera y señalando directamente a la organización y al equipo de sonido del festival. «Yo lo di todo de mi parte para llegar al concierto. Yo intenté cantar más, pero fue una putada». Además, ha querido contar que está decepcionado con el equipo que lo gestionó, revelando un detalle desconocido hasta la fecha: «Casualmente he recibido esta mañana un mensaje de un muchacho que es hacker y le han estado llamando como para que me cierren las cuentas y me pongan comentarios negativos».

Sin embargo, no tiene intención alguna en poner el asunto en mano de sus abogados, a pesar de haber dejado a sus seguidores sin el concierto que esperaban y que habían pagado: «A mí no me gusta denunciar y esas cosas. Si yo tengo que denunciar a esta gente rara…tengo que hacer muchas cosas al día como para denunciar. Podrían hacer las cosas mejor. Por lo visto, tres o cuatro cantantes teloneros no pudieron cantar tampoco, luego los que cantaron se les cortó. No sé, como que intentaría ser un poco más profesional».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

Ahora pone rumbo a un nuevo destino con la confianza de que algo así no vuelva a pasar: «Nosotros llevamos dados en la gira más de 40 conciertos y este del otro día es el primero que sale mal». Y, como no podía ser de otra manera, no ha dudado en invitar a sus espectadores más VIPS, Victoria Federica y Froilán: «Claro, que se vengan todos. Les invito a comer cordero».