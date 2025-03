Olga Moreno rompe a llorar al hablar de la muerte de su madre: "Quiero evolucionar"

Llevaba unos meses desaparecida de los medios de comunicación y durante este tiempo ha atravesado situaciones complejas, pero Olga Moreno tiene ganas de empezar una nueva etapa y así lo ha hecho saber durante su nueva entrevista. La ex mujer de Antonio David Flores e íntima enemiga de Rocío Carrasco ha perdido a su madre, un golpe muy duro que le ha obligado a tomar distancia. Sus otros problemas ha dejado de tener sentido. Según cuenta, después de despedirse de su progenitora supo lo que era el dolor y su situación sentimental pasó a un segundo plano.

«Mi vida ha pasado por muchas etapas que han sido duras. Muy duras, pero ahora mismo en este momento, la más dura es perder a mi madre. Para mí, la más dura. Entonces claro, la separación, como ya lo tengo pasado, lo tengo sanado, ahora mismo lo veo como que está lejos. Ya han pasado cuatro años. Quiero evolucionar y seguir adelante», ha declarado durante su participación en el programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Olga Moreno en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Olga ha trazado una línea roja: no quiere hablar de Antonio David Flores porque considera que es un tema que forma parte de su pasado. Su objetivo era reencontrarse con el público para que todo el mundo entendiera por qué ha estado tan ausente. Por eso, cuando le preguntan por su ex responde: «No, pero no voy a hablar de nada que tenga que ver. Esto no es actualidad. Te juro de verdad que no quiero ser borde, pero no quiero hablar de nada que tiene que ver con mi pasado».

La situación de Olga Moreno

La ex ganadora de Supervivientes ha roto a llorar cuando ha relatado todo lo que vivió después de despedirse de su madre. Recuerda que se había comprometido a regresar al concurso que le lanzó a la fama, así que tuvo que dejar sus sentimientos a un lado y volver a la televisión, pero no estaba bien. «No te voy a engañar Santi, no estoy en mi mejor momento. Voy a intentar soltarme y nada, intentar estar lo mejor posible. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No me sale ni la voz», le ha explicado al conductor del espacio.

Decir adiós a un miembro tan querido de su familia le ha resultado duro y ya no quiere esconder sus sentimientos. «Llevo ocho meses que no me apetece absolutamente nada, no me apetece salir de casa. Lo único que me apetece es estar con mi hija. Me cuesta trabajo ponerme un tacón y salir a la calle», comenta al respecto.

El novio de Olga Moreno

Agustín Etienne durante la entrevista de Olga Moreno. (Foto: Telecicno)

Dejando a un lado la muerte de su madre y su separación de Antonio David Flores, Olga Moreno tiene un motivo para seguir caminando. Está muy a gusto con su novio, el representante Agustín Etienne. Este último le ha mandado un mensaje en directo para que sea consciente de todo lo que le aprecia.

«Eres una mujer increíblemente generosa, con un corazón inasequible al desaliento. Gracias por ser paz en mi vida, por tu sencillez y por mejorarlo todo, porque tu normalidad y tu sonrisa crean momentos inolvidables, por el amor con el que vives todos los días y por conquistar los míos. El ego nunca gana y por eso tú nunca pierde», ha declarado Agustín. A lo que Olga responde: «Gracias por tirar de mí, por levantarme».