El pasado miércoles, 25 de octubre, se supo que Fernando Fernández Tapias había fallecido a los 84 años de manera inesperada. Sin duda, un duro revés para sus familiares y amigos, esos que no han querido perderse su último adiós. Alrededor de las 18:00 de la tarde del pasado jueves, el madrileño Tanatorio de la Paz, donde se instaló también la capilla ardiente, se convirtió en el punto de encuentro de sus seres queridos.

Nuria González en el funeral de Fernando Fernández Tapias / Gtres

Hasta allí se desplazó el padre Ángel para oficiar una misa en honor al gallego. Posteriormente se procedió a la incineración de sus restos mortales. Fueron muchos los rostros conocidos que quisieron arropar a su viuda, Nuria González, quien estaba completamente afectada por la pérdida del empresario. Pese al trágico momento que está atravesando al tener que decir adiós al que es el amor de su vida, Nuria agradeció a la prensa el cariño recibido. Asimismo, indicó que Fernández Tapias era un hombre muy querido «especialmente por su familia y nosotros. Las muestras de cariño y el afecto que sentimos mis hijos, la familia y yo, pues estamos muy agradecidos. «Con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos terminó diciendo que era un «fantástico hombre». A su lado, han estado sus dos fieles escuderos, sus dos hijos, Iván y Alma, fruto de su matrimonio con Fernando.

Isabel Preysler junto a Ana Boyer en el Tanatorio de la Paz de Madrid / Gtres

Isabel Preysler también quiso despedirse de su gran amigo. De riguroso negro, la socialité llegó a las inmediaciones del centro funerario donde dijo unas palabras a la prensa, asegurando que Nuria estaba «deshecha». «Nuria es muy buena amiga y Fernando también lo ha demostrado siempre, y para mis hijos también, por eso están aquí», añadió después. «Perder un amigo siempre da mucha pena (…) Ha sido duro, era como de la familia para nosotros, desde siempre. Le tenemos mucho cariño y le hemos querido siempre muchísimo «, finalizó, apenada.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el último adiós al empresario / Gtres

Allí se reencontró con su hija Ana Boyer, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes también quisieron arropar a la familia en estos complicados momentos. Por su parte, Terelu Campos también formó parte de la despedida al igual que su hija, Alejandra Rubio.

Terelu Campos hablando con los medios de comunicación / Gtres

«Fernando es un amigo. Un muy querido amigo, con el que he pasado momentos muy felices de mi vida, me he sentido muy querida, me he sentido cuidada y es una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida, con un grandísimo sentido del humor, muy coqueto y alguien muy especial», expresó Terelu, muy afectada. En cuanto a la viuda, indicó que «Nuria es mi familia. Es Nuria, sus hermanos, su madre».

Begoña Villacís y Albert Rivera dan el último adiós al empresario / Gtres

Asimismo, también estuvieron presentes distintas personalidades como Begoña Villacís y Albert Rivera, que llegaron juntos al tanatorio.