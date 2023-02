El momento ‘La la Land’ de Victoria Federica y ¿su nueva ilusión?

La del miércoles fue una noche muy especial para Victoria Federica (22). Y no sólo porque recibió el Premio Juventud y Tauromaquia durante la fiesta celebrada con motivo de la presentación del cartel de la Feria de San Isidro, en Las Ventas, y la celebración de los premios Plaza 1; sino también, por la velada que la esperaba tras el evento. La hija de la Infanta Elena (59) y Jaime de Marichalar (59), fue captada por las cámaras de Gtres en compañía de un misterioso joven. En las imágenes, ambos caminan agarrados de la mano al más puro estilo musical de La la land, y se muestran muy cariñosos y cómplices. Una actitud poco habitual en ella hasta el momento en sus apariciones públicas (y privadas), desde que se anunciara el pasado mes de mayo su ruptura definitiva con Jorge Bárcenas (24) tras poco más de tres años de relación.

En los últimos meses se ha relacionado a la influencer con Álex Recort, amigo íntimo del futbolista Marc Bartra (32) y vinculado, al igual que su ex, al ocio nocturno, aunque barcelonés; así como, y especialmente, con Andrés Roca Rey (26), una de las grandes figuras del toreo actual, a quien precisamente Vicmabor -como se la conoce popularmente en redes sociales-, recogió el Premio Figura de la temporada este miércoles, de manos de Miguel Abellán (44). Pues el torero viajó a México hace unos días para su temporada americana y tuvo que disculpar su presencia. No obstante, todo parece indicar que ha sido otro apuesto hombre de pelo castaño y facciones marcadas, quien ha conquistado a la sobrina de Felipe VI (55) o, al menos, iniciado una especial amistad con posibilidad de que pase a mayores con ella.

Estas imágenes avalarían las palabras de la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico hace apenas unos días. La madrileña negó un romance de la nieta del Rey Emérito con el matador, al tiempo que desveló que «llevaría un tiempo largo con una persona que no es famosa». «Es de la alta sociedad madrileña y no les han cazado porque son muy prudentes a la hora de salir y entrar», contó.

Victoria Federica, Premio Juventud y Tauromaquia

Durante la celebración en la plaza de toros, Victoria Federica recibió su distinción de Juventud y Tauromaquia de manos de José María Manzanares (61), para quien se mostró muy agradecida: «Recibo este premio con mucha alegría e ilusión. Me siento muy orgullosa por ser reconocida por fomentar y alentar este admirable arte de la tauromaquia», comenzó la hermana de Froilán (24), que no perdió la oportunidad de dedicar unas emotivas palabras a familia: «Es una bonita herencia recibida de mi familia. Desde mi bisabuela, doña María de las Mercedes, de mi abuelo, su majestad el rey don Juan Carlos (85) y, en especial, mi madre, que me lo han transmitido con tanto cariño», expresó visiblemente emocionada.

La influencer vistió un total look de Dior perteneciente a la colección crucero 2023 de la marca, que se presento el pasado verano en la plaza de España de Sevilla, compuesto por una camisa básica de color negro y cuello redondo, unos pantalones beige y una cazadora con detalles dorados y motivos ecuestres. Como calzado, Victoria Federica hizo gala de unos mocasines negros estilo masculinos y un bolso de la firma francesa.