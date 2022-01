Natalia Sánchez se sincera sobre su inicio de año más complicado

Natalia Sánchez es una mujer muy activa en Instagram. Es por eso que, para muchos de sus seguidores estaba resultando muy llamativo el silencio de los últimos días. Unas fechas en las que ella y su marido, el también actor Marc Clotet, tienen una bonita y familiar tradición que no habían cumplido este año. Hasta ahora.

Con su ya habitual foto de familia para dar la bienvenida al año nuevo, la que fuera Teté en Los Serrano ha vuelto a las redes sociales para contar que es lo que le ha ocurrido. Diez días después de final de año, Natalia se ha dirigido a sus seguidores. «¡FELIZ 2022! Sé que es un poco tarde pero, hasta hoy, no me había sentido con fuerzas de felicitar el año. El pasado 30 de diciembre tuvimos un “susto” con un familiar y, a la hora y media de recibir la noticia, estaba sentada en un avión dirección a Madrid cargada con una pequeña mochila y mi sacaleches. Así que, los planes de Nochevieja, obviamente, pasaron a un “segundo plano” y por eso he estado desconectada estos días… »

Sánchez cuenta que, a pesar del susto su ser querido ya está bien, y no ha dudado en agradecer a la sanidad pública su trabajo, tan importante en momentos tan complicados como el que acaba de pasar: «Hoy, mi familiar está despierto y recuperándose muy poquito a poco gracias a que sus mé[email protected] y [email protected] han hecho su “magia” con una profesionalidad, rigurosidad, delicadeza y corazón inconmensurables…Solo tendré palabras de agradecimiento y admiración para todxs [email protected] el resto de mi vida. Qué GRAN sanidad pública tenemos…🙏Y gracias, de corazón, a [email protected] las personas que nos han ayudado y apoyado en estos momentos tan duros. Qué necesario es el calor de “los tuyos”… Gracias a @marc_clotet , sé que no ha sido fácil quedarte solo con los peques estos 4 días y, aun que tampoco lo ha sido separarme de ellos, sabía que estaban en las mejores manos… Este año comienza con la mejor de las noticias y así seguirá, pasito a pasito, lo sé. A [email protected] [email protected]: os deseo un gran año y mucha, mucha SALUD y a quienes estéis en situaciones delicadas ¡ánimo y suerte!»

Así, Natalia, Marc y sus dos pequeños han entrado en el 2022 de una manera muy distinta a la planeada pero felices. Una felicidad que comparten los casi 500 mil seguidores de la artista, que no han dudado en escribirle cariñosos mensajes de ánimo entre los que destacan los de otros vips como Mar Saura o Lidia San José. El actor catalán, que ha compartido la misma serie de imágenes que la madre de sus hijos, también ha confesado el bache que han vivido: «Sé que llego un poco tarde pero hemos tenido un final de año muy delicado por un problema familiar. Hoy hemos recibido noticias esperanzadoras y por fin me veo con ánimo de felicitar el nuevo año al que hoy, más que nunca, le pido, sobre todo, salud! ¡Feliz 2022!». Unas palabras que también han desatado una oleada de cariño en el pie de las fotografías.