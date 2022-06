El drama aéreo de Natalia Rodríguez justo después de asistir a la boda de Chenoa

Si algo ha marcado el mes de junio, ha sido la boda de Chenoa. Después de haber pospuesto su enlace hasta en dos ocasiones a consecuencia del covid, la exconcursante de Operación Triunfo pudo darse el “sí, quiero” con Miguel Sánchez Encinas en la espectacular finca mallorquina Comassema. Una cita de lo más especial que contó con la asistencia de grandes rostros conocidos, entre los que estaban algunos de los que fueran compañeros de reality de la cantante.

La protagonista en cuestión ya dejó entrever que no serían muchos los extriunfitos que acudirían a su ceremonia con el prestigioso urólogo, teniendo previsto celebrar con todos ellos una fiesta totalmente ajena a la boda. Por este motivo, la lista de invitados se redujo considerablemente, aunque sí contaba con los nombres de Natalia Rodríguez o Gisela, que no faltaron a un evento al que llegaron de manera conjunta.

Como no podía ser de otra manera, ambas artistas disfrutaron de la boda de su amiga y festejaron junto a ella por todo lo alto, sin llegar a imaginar que su viaje de vuelta a casa estaría marcado por un hecho que podría haberse llegado a convertir en tragedia. Así lo ha contado la propia Natalia a través de su cuenta de TikTok, donde ha compartido un vídeo con el que aseguraba que el avión en el que viajaba había sufrido problemas en el aterrizaje al ser de emergencia. Un contratiempo al que se suma la aerofobia de la de Sanlúcar de Barrameda, que se agobió de manera instantánea por una ansiedad que se palpaba en todos y cada uno de los clips que se grabó aún dentro del vehículo aéreo: “Hemos tenido un aterrizaje de emergencia cuando íbamos a tocar tierra, pero ya tocando tierra, hemos tenido que despegar otra vez. ¡Unas turbulencias! Luego hemos vuelto a aterrizar y ha sido un aterrizaje horrible, y además el avión se ha quedado parado en medio de la pista”, comenzaba explicando la cantante, aún con miedo en el cuerpo y cierto desconcierto al no saber el porqué de lo sucedido: “No nos dicen que está pasando, tenemos a la Guardia Civil aquí, estamos parados en medio de la pista, tenemos ambulancias, policías, todo el mundo se está quejando, nadie dice nada. Los azafatos no dicen nada, los pilotos no hablan español y esto es lo que está pasando, una mierda, no tienen ni idea”, seguía comentando Natalia.

Finalmente, la exconcursante de Operación Triunfo pudo saber que lo acontecido había sido consecuencia de ciertos problemas en el tren de aterrizaje: “Perdonad mi voz y mi cara, pero me he hartado a llorar, que me da mucho miedo y lo paso fatal (…) Lo peor de todo es que llevamos aquí un buen rato, nos van a poner una escalera, se ha estropeado y no pueden traerla al avión. Están con los destornilladores y demás”, sentenciaba, aterrada por todo lo vivido y habiendo dejado la gran boda de Chenoa en un segundo plano.