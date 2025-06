Natalia de ‘Operación Triunfo’, al desnudo: “Estuve obsesionada con que me iba a morir joven”

Natalia Rodríguez, conocida por ser una de las participantes de la primera edición de Operación Triunfo, se encuentra completamente sumergida en la promoción de su nuevo single: Tu diosa. Se trata de una colaboración junto a Rasel que todo parece indicar que le va a volver a situar con fuerza en el escenario musical de nuestro país. Sin embargo, más allá de hablar de lo que trata la canción, la cantante también está aprovechando sus últimas entrevistas para sincerarse como nunca sobre algunos aspectos personales de su vida que, hasta ahora eran desconocidos. Sin ir más lejos, ante los micrófonos de Gtres, ha revelado que siempre ha tenido una gran obsesión que le persiguió durante su salto a la fama.

«Yo he visto gran parte del documental de Aitana. Y me hizo mucha gracia porque me veía como ella cuando tenía su edad. Yo estaba obsesionada con que me iba a morir joven», comenzaba a decir. «No iba al médico por si me decían que tenía algo malo, no me montaba en los aviones porque me daba miedo volar […] Tenía un trauma gordo. No sé si es por el mundo en el que me movía o por qué. Pero yo soy muy hipocondriaca también», decía, confirmando que se siente muy identificada con la catalana, la cual comenzó su carrera de la misma manera.

«Yo antes me identificaba mucho con mi trabajo. Y creo que nos pasa a muchos cantantes, que basamos nuestra vida en el éxito profesional que tenemos. Y eso no tiene que ser así. Tenemos que diferenciarlo. […] Yo estuve un mes y medio con manchas en el cuerpo. Tuve que retrasar la portada del disco porque no me podía hacer fotos ni grabar el videoclip. Y eso es del estrés tan grande que llevamos», continuaba, añadiendo que ella «había tenido que trabajar muchísimo para llegar hasta donde está a día de hoy».

Natalia Rodríguez. (Foto: Gtres)

Echando la vista atrás, la intérprete ha confesado que si tuviera que dar un consejo a la Natalia del pasado, sería que disfrutara más. «Siempre he tenido la sensación de que se me iba a acabar pronto. Y cuando estás con esa sensación es como que vives con una ansiedad de no disfrutar nada», señalaba. Al mismo tiempo, comentaba que era un sentimiento que había logrado quitarse desde hace dos años y, ahora, cuando le sale un proyecto o da un concierto, «lo disfruta como si fuera el último».

La opinión de Natalia sobre Eurovisión

Tras hablar de la salud mental, la reportera quiso preguntarle por su opinión acerca de la polémica en la que está envuelta Melody desde que ha regresado de Eurovisión. «Melody ha salido de ahí como una campeona. Qué más da el puesto que ha quedado si en España está en el top 1. Todo el mundo la quiere y la está reconociendo como artista», sentenciaba. Proseguía señalando que Esa Diva era «un temazo» y que la sevillana «era una pedazo de artista».