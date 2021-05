Natalia de Molina se vuelve viral tras su durísima confesión

Natalia de Molina se ha convertido en una de las actrices de moda de los últimos tiempos. Nominada al Goya en cinco ocasiones, ha conseguido ‘el Cabezón’ dos veces, la primera en el año 2014 como Mejor actriz revelación por su interpretación en ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’, y la segunda en 2016 como Mejor actriz protagonista por ‘Techo y comida’.

Por si esto fuera poco en la última gala de los premios del cine español el pasado mes de marzo, la intérprete fue una de las más elegantes. La alfombra roja virtual la consagró como una de las protagonistas de la velada gracias al look que escogió para la ocasión: un traje de chaqueta blanco con cola de JC Pajares y un bralette joya confeccionado artesanalmente, que no dejaron indiferente a nadie.

Pero lejos de estrenos, premios y reconocimientos, Natalia ha confesado que ha sido víctima de acoso escolar. Y lo ha hecho compartiendo un post con sus casi 97.000 seguidores en Instagram donde aparece una fotografía de su niñez y un texto que se ha vuelto viral en cuestión de horas. «Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer compulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia de Molina (@nataliademolina)

Continúa describiendo cómo fue su infancia: «Una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos. Y me veo ahí…ahí…tan chiquitita…tan sola…».

Y termina con unas palabras de esperanza: «Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única…y aquí seguimos, como mariposas».

Un post muy aplaudido por la valentía que ha tenido y que de inmediato ha obtenido el cariño y el apoyo de sus followers, entre los que están muchos compañeros de profesión. «GRACIAS por compartir algo tan íntimo, doloroso y hermoso a la vez. Abrazo a esa niña y te abrazo a ti», escribe Inma Cuesta. «Esa niña somos todes», afirma Paco León.

«Belleza de mujer. En todos los sentidos», suscribe Sara Sálamo mientras que Candela Peña se mostraba rotunda con un «soy compañera de esa…si hubiera podido…hubiéramos jugado juntas en el patio…te quiero, gordita. «Quiero mucho a esa niña y ni siquiera la conocí», dice Milena Smit.

No es la única

El bullying se ha convertido en una de las lacras de los colegios e institutos de todo el mundo y son numerosas las campañas con las que se intenta erradicar el problema. El pasado 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Acoso Escolar y, según el último informe de la Unesco -‘Detrás de los números: acabemos con la violencia escolar y el bullying-, uno de cada tres estudiantes sufre acoso en su centro educativo.

Natalia de Molina ha sido el último rostro conocido en confesar por lo que pasó cuando solo era una niña. Pero antes que ella han sido varios tanto en España como fuera de nuestras fronteras, los que se atrevieron a verbalizar que habían sufrido bullying en su más tierna infancia. Vanesa Romero fue una de ellas, llegando a relatar que una de esas agresiones terminó con ella hospitalizada.

El presentador Jesús Vázquez no pudo reprimir las lágrimas al contarle a Bertín Osborne en su programa lo que le él pasó cuando llegó a Madrid desde su Galicia natal y comenzó a estudiar en un colegio de curas de la capital. Ante el aluvión de nuevos casos de acoso escolar, hace dos años el Ministerio de Educación puso al servicio de todos los ciudadanos el teléfono gratuito 900 018 018 que además no deja rastro en la factura.