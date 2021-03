De Mario Casas a Milena Smit pasando por Juana Acosta: los looks ‘caseros’ de la gala de los Goya

La pandemia ha obligado a adaptar los diferentes eventos multitudinarios a las nuevas circunstancias. Así ocurrió recientemente con los Premios Feroz y los Globos de Oro, que ofrecieron unas galas híbridas con una parte presencial y otra telemática que ha dejado momentos inolvidables. Ese fue el caso de la actriz Kate Hudson que disfrutó de la entrega de los Globos de Oro en su casa, vestida de gala y rodeada de toda su familia al completo. Todo lo contrario que Jodie Foster que prefirió alzarse como ganadora de uno de los premios en el salón de su casa, en pijama y en compañía de su pareja y su mascota. Para gustos los colores.

Pero este no ha sido el caso de la XXXV edición de los Premios Goya. Como si el propio Antonio Banderas hubiera enviado una clara puntualización en su ‘invitación’ a la entrega de premios exigiendo etiqueta, tanto los pocos intérpretes que han acudido in situ como los que han vivido la gala de manera telemática, han lucido sus mejores galas. Ni un solo pijama. Ni un solo camisón, ni una sola actriz sin maquillaje. Todos perfectos y preparados para una velada de lo más cinematográfica que ha aprobado con creces.

La gama cromática ha sido sencilla, con predominio del binomio perfecto: el blanco y el negro. Mientras que en el Teatro se ha visto una mayoría de outfits negros, denotando la elegancia que da este color y más para un evento de estas características. El blanco ha sido el predominante en las actrices nominadas, todas acertadas, que han vestido las que podrían ser tomadas como las nuevas propuestas para las novias de este 2021.

El secreto de vestuario de Mario Casas

Y aunque nadie estuvo en pijama sí hubo quien recibió su Goya en zapatillas de andar por casa. La redes sociales, como siempre, haciendo de ‘chivatas’. Era su primera nominación a los galardones más importantes del cine español y las quinielas apostaban por él. No se equivocaban, Mario Casas ha sido el flamante ganador del Cabezón a mejor actor por su interpretación en ‘No matarás’.

Desde su domicilio y acompañado por los suyos, el actor lucía impecable con esmoquin y pajarita, pero en sus pies llevaba, nada más y nada menos, que ¡¡sus pantuflas de Batman!!. Un calzado inesperado, pero con guiño al séptimo arte.

Juana Acosta, una de las más aplaudidas

Nominada a Mejor Actriz de Reparto por ‘El Inconveniente’, Juana Acosta ha sido una de las intérpretes más aplaudidas gracias al look elegido para la noche de los Goya. Firmado por Miu Miu, la colombiana lució un dos piezas formado por top de pedrería y falda midi de tul blanco. Un estilismo obra de Freddy Alonso.

Natalia de Molina a lo Jane Fonda

Si Jane Fonda fue una de las actrices que se atrevió con los pantalones y el color blanco en los Globos de Oro, en España ha sido Natalia de Molina quien ha cogido el testigo de la veterana actriz hollywoodiense. Nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘Las Niñas’, la actriz ha escogido un diseño a medida de JC Pajares compuesto por una blazer con cola y un pantalón ancho.

Rematando el conjunto, Natalia ha lucido un bralette joya confeccionado de manera artesanal en una malla bordada con abalorios en 3D semitransparentes. Un toque sexy y diferente que ha roto con la hegemonía de los vestidos de noche.

Cristina Pedroche presente en la gala

No hay duda, Cristina Pedroche ha conseguido crear tendencia con su último look en las Campanadas. Y si no que se lo digan a Candela Peña. La nominada a Mejor Actriz Protagonista por ‘La boda de Rosa’ ha escogido un outfit que ha recordado al que llevó la presentadora en la última noche del 2020.

Con un abrigo blanco con mangas abullonadas y cola de tafetán de más de 12 metros, la intérprete, de Redondo Brand, ha lucido pierna con un minivestido en crepe de seda blanco, corte recto y escote palabra de honor.

Milena Smit no ha defraudado

Rompedora, así ha lucido Milena Smit, nueva ‘chica Almodóvar’ y nominada a Mejor Actriz Revelación por ‘No Matarás’, con un impresionante Givenchy de temporada que ha rematado con un maquillaje transgresor.

Se trata de un vestido perteneciente a la primera colección de Matthew Williams, el nuevo director creativo de la firma. El diseño, ajustado con cortes horizontales, de tirantes y un añadido de flecos en la parte lateral de la falda, está rematado por un original cinturón con charms de candados. Sencillamente impresionante.

Verónica Echegui, cut out y lentejuelas

Emulando la época de Rafaella Carrá, como no podía ser de otra manera, la nominada a Mejor Actriz de Reparto por su rol en ‘Explota explota’, ha sido pura tendencia con un vestido de Paco Rabanne plateado, con lentejuelas y cut outs.

Un look de aire ochentero con el que ha triunfado, todo gracias a la elección de los complementos: sandalias negras de Louboutin, joyas minimalistas de Tous y sombras de ojo plateadas.