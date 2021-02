Nagore Robles: De más odiada en GH a reina de IG

Nagore Robles acaba de cumplir 38 años y ha soplado unas velas en la plenitud de su carrera profesional y también de su vida personal, pues la tertuliana y asesora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no puede ser más feliz al lado de Sandra Barneda, la escritora y presentadora de televisión que le ha robado el corazón. Todo esto y mucho más le ha confesado a Jesús Vázquez en su espacio ‘The Vázquez Experience’, un programa que emite el canal Mtmad y en el que no dudo a la hora de narrar sus verdades más sinceras.

Lo que Nagore transmite desde el principio es que las cosas no han sido fáciles para ella y todo lo ha ganado a base de esfuerzo y constancia, hasta hacerse un hueco propio con relevante protagonismo en la pequeña pantalla. Atrás deja su educación en un colegio de monjas y también en uno de curas, donde solo hacía trastadas, para emanciparse a los 18 años, con la idea fija de que no se llevaba bien con su familia. En ese hogar de su infancia la enseñaron a ser fuerte a base de no escuchar un “te quiero”, algo que le hizo ponerse una coraza para no dejar ver a los demás su auténtica sensibilidad.

El primer trabajo que ejerció no fue en televisión, sino de frutera, un puesto que le encantó pero que se le quedó corto y decidió irse a Londres con la intención de prosperar. Su padre le dijo que regresaría en menos de un mes, pero ella no volvió, quedándose durante un año y medio en la ciudad del Támesis y después instalándose en Bilbao. Fue su hermana Janire la que la que tuvo la feliz idea de apuntarla a ‘Gran Hermano’ y ahí comenzó su aventura en televisión, un medio que domina con maestría y en el que se ha hecho imprescindible, sobre todo en los debates de los diferentes reality de la cadena Mediaset, siendo el alma de numerosas discusiones o diálogos.

Fue en la pequeña pantalla donde estrechó su amistad con la presentadora Sandra Barneda, hasta llegar ambas a enamorarse y comenzar una vida de pareja que, con algún altibajo, dura hasta la actualidad. Muchos le hacen la pregunta de si tienen intención de casarse, a lo que ella responde “aún no me lo ha pedido”, aunque quizá lo hagan en breve pues su reciente plan en común es poder convertirse en madres, sí, la vasca y la catalana quieren tener un bebé en sus vidas. Tan avanzada está su idea que ya tendrían los trámites muy avanzados para tener el primer hijo en común. Para llegar a cumplir este sueño han visitado una clínica de Barcelona y, según ha comentado la propia Nagore, el método escogido se llana ROPA y permite a dos mujeres ser mamás.

El caso es que Nagore Robles es muy feliz, más cuando su chica quedó finalista de la pasada edición del Premio Planeta con su libro ‘Un océano para llegar a ti’, algo estupendo para Sandra Barneda pues llevaba unos meses con un bajón de trabajo y este segundo puesto la volvió a poner en la cima de la fama. De ella dice Nagore que es la más lista y guapa de las dos y que presenta de maravilla el concurso ‘La isla de las tentaciones’. Está claro que efectivamente Sandra Barneda y Nagore Robles forman una estupenda pareja y que, quizá, muy pronto la veamos decir “si quiero” y tener un niñito en sus brazos.