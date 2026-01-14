Nagore Aranburu, nominada a un Goya: todo sobre la intérprete que nada tiene que ver con Xabi Alonso

En plena cuenta atrás para la celebración de la 40º edición de los Premios Goya, la Academia de Cine ha revelado la lista completa de nominados de este año. Entre ellos se encuentra Nagore Aranburu, la intérprete que ha sido nominada a Mejor Actriz de Reparto por Los domingos, la película en la que da vida a Sor Isabel. Aunque este reconocimiento ha generado un notable interés, lo cierto es que también ha dado lugar a cierta confusión, ya que muchas personas han identificado erróneamente a la actriz con la esposa de Xabi Alonso, quien comparte nombre y apellidos con ella. Además, recientemente, esta última también ha estado en el foco mediático tras la destitución de su marido como entrenador del Real Madrid.

Por este motivo, desde LOOK, hemos querido aclarar quién es realmente la actriz Nagore Aranburu, tratando así de despejar cualquier duda surgida a raíz de esta confusión viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Calvo (@encantafilms)

Nagore Aranburu nació el 23 de marzo de 1976 en Azpeitia, un municipio de la provincia de Guipúzcoa. Desde pequeña siempre tuvo claro que su pasión era la interpretación y con tan solo 12 años participó en su primera obra de teatro. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando debutó en la gran pantalla con la película Ione sube al cielo. Aunque cabe destacar que anteriormente ya había tenido el placer de participar en la serie Maité. Y no lo hizo solo como actriz, sino también como guionista, una faceta que ha desarrollado principalmente en los programas de la televisión autónoma vasca (ETB), como Wazenmak o Sorginen laratza. Además, también fue profesora en la Escuela de Teatro de Zurriola.

Nagore Aranburu. (Foto: Gtres)

A pesar de que a día de hoy cuenta con una larga carrera como actriz, con papeles en proyectos como Ane, Competencia oficial, La ermita, Irati o El internado: las cumbres, lo cierto es que hay dos trabajos que destacan por encima de los mencionados. El primero, la miniserie Querer (lanzada en 2024), en la que interpreta al personaje protagonista, una mujer casada, con 30 años y dos hijos, que decide denunciar a su marido por violencia sexual. Por dicho papel ganó un Premio Forqué, el cual fue dedicado a todas las mujeres que estuvieran pasando una situación similar a la de su personaje. «Esto se lo dedico a todas las Mirenes que tenemos alrededor para que dejemos de juzgarlas tanto y aprendamos a acompañarlas mejor», dijo durante su discurso al recoger el galardón. Por otro lado, Nagore también formó parte del reparto de Patria, la exitosa serie de HBO basada en la novela homónima de Fernando Aramburu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SSIFF | Festival de San Sebastián (@sansebastianfes)

En cuanto a su vida personal se refiere, son pocos los datos que se conocen. De hecho, sus redes sociales las utiliza única y exclusivamente como proyector de su propia carrera. Es por ello por lo que se desconoce si mantiene algún tipo de relación sentimental, si está casada o si tiene hijos.