El nacimiento de su sobrino: un oasis en el desierto para Humberto Janeiro

Hoy, día 9 de agosto, probablemente la familia Janeiro esté recordando uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Y es que, hace dos años y en esta misma fecha, moría el padre de Jesulín y sus hermanos, Humberto Janeiro, a consecuencia de una infección generalizada que finalmente no pudo superar. Un durísimo varapalo para todos sus seres queridos y, sobre todo para uno de sus hijos más desconocidos, Humberto Jr., que ha sido visto durante este mismo mediodía en las inmediaciones del cementerio en el que se encuentra su padre enterrado.

El hermano del torero ha sido captado por las cámaras de Gtres mientras permanecía en un coche como copiloto, habiendo así tenido oportunidad de responder a algunas preguntas sobre cómo se encuentra el hijo recién nacido de María José Campanario: “Está perfecto, precioso. Es muy bonito”, decía, visiblemente entusiasmado ante este nacimiento, el cual ha llenado de alegría las vidas de la odontóloga y el diestro: “Están muy contentos”, explicaba, haciendo también referencia a los padres, que por el momento prefieren permanecer en un segundo plano mediático con el objetivo de proteger a su pequeño especialmente durante sus primeros meses de vida.

Con respecto a la salud de su madre, Humberto ha admitido que está “bien, todo bien”, y que, por el momento, ningún miembro de la familia tiene previsto mover los preparativos previos a una misa en honor a su padre, sino que, por el contrario, optarán por guardar luto en la más absoluta intimidad y sin levantar interés público de ningún tipo.

En los últimos días, ha llamado especial atención una información que apuntaba a que Andrea Janeiro había celebrado su graduación al aprobar con éxito el grado de Comunicación y Marketing empresarial que cursaba en una universidad privada del Reino Unido, concretamente el Birmingham Metropolitan College. Como no podía ser de otra manera, la joven quiso que, además de su madre y Miguel Marcos, su padre estuviera presente en un festejo tan especial para ella. Algo que finalmente no tuvo lugar y que su tío Humberto desconocía por completo. Durante su conversación con los medios de comunicación, el hermano de Víctor Janeiro admitía no saber nada del tema, intentando además permanecer alejado de la polémica familiar que salpica a su hermano desde hace décadas por el matrimonio que en su día mantuvo con Belén Esteban.

Sea como fuere, lo cierto es que, aunque en los corazones de los miembros de la familia Janeiro permanezca cierta tristeza por la muerte de Humberto, este año está siendo de lo más especial gracias a la llegada del pequeño Hugo a sus vidas. Era durante el pasado 7 de junio en torno a las 22:45 horas de la noche cuando María José Campanario daba a luz a su tercer hijo, fruto de su enlace nupcial con Jesulín de Ubrique. De esta manera, la pareja y sus más allegados daban pistoletazo de salida a un verano que quedaría marcado en sus vidas para siempre y pondría fin a una etapa cargada de altibajos.