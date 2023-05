La relación de Miguel Bosé y Nacho Palau ha sido una continua montaña rusa. Si bien es cierto que un día fueron la pareja perfecta e ideal a ojos de la opinión pública, cuando su amor llegó a su fin, comenzaron una guerra fría que parece haberse solucionado ahora en los juzgados. En mitad del vendaval, el ex del cantante participó en Supervivientes y al regresar de Honduras fue detectado un cáncer de pulmón que ha conseguido superar. Fue entonces cuando sus caminos se volvieron a unir en forma de una bonita amistad y dejaron a un lado sus diferencias para luchar por una buena sintonía. Ahora, la justicia ha vuelto a protagonizar sus vidas.

Ayer se pudo saber que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el ex superviviente en el que pedía que ambos fueran reconocidos como padres de los cuatros hijos que tuvieron durante su historia de amor. El Alto Tribunal ha determinado que los lazos afectivos no son suficientes para que se reconozca la paternidad de los dos sobre los cuatro menores. De esta forma, la batalla legal ha terminado con una victoria para Bosé, pues fue Palau quien reclamó que sus hijos fueran considerados hermanos, aunque biológicamente no lo fueran y a pesar de que dos de ellos eran de él y los otros dos del cantante.

La reacción de Nacho Palau

El televisivo, tras conocer la noticia, ha querido pronunciarse a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, calificando esta situación como ‘terrible’ y alegando estar atravesando un momento muy difícil para él. «Hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad algo que viven y sienten: les han dicho que no son hermanos», ha comenzado diciendo. Han sido cinco años muy complicados en los que los menores han querido estar juntos y Palau ha luchado por ello, aunque finalmente la justicia le haya dado la espalda. «Tenía mucha esperanza y mucha fe en que esto se resolviera mejor, pero bueno… Creo que habría que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y las leyes también tienen que avanzar y ponerse al día».

El abogado del televisivo

Tras las declaraciones del ex concursante de Supervivientes que ha visto cómo le han quitado el sueño de formar una familia legal, ha sido su abogado, José Gabriel Ortolá, el que se ha puesto en contacto con Ya es mediodía para contar que la resolución judicial no se ajusta a la realidad que viven: «Intentar que el Tribunal Supremo reconociera una realidad que no escapa a nadie… Los cuatro se perciben como hermanos entre sí y se han criado como cuatro hermanos durante una parte de la vida (…)No han hecho el esfuerzo de ensanchar una norma que es obsoleta». Además, ha añadido que las tres resoluciones anteriores establecen que los hechos se han sucedido tal y como Nacho ha relatado y que había un proyecto vital entre dos personas con el objetivo de crear una familia: «Esto no es una pareja con hijos que se junta e inicia una relación, aquí se trata de otra cosa, se trata de una pareja que inicia un proyecto de familia y decide tener unos hijos para que sean hermanos».